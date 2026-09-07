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Dimas Choirul
Selasa, 8 September 2026 | 00.03 WIB

36 Rute Lion Group ke Jatim Batal Terbang Imbas Erupsi Anak Krakatau, Cek Daftarnya

Suasana di Terminal I Bandara Juanda, Sidoarjo, Senin (7/9), di tengah penutuppan bandara di Jakarta imbas erupsi gunung Anak Krakatau. (Dadang Kurnia/JawaPos.com) - Image

Suasana di Terminal I Bandara Juanda, Sidoarjo, Senin (7/9), di tengah penutuppan bandara di Jakarta imbas erupsi gunung Anak Krakatau. (Dadang Kurnia/JawaPos.com)

JawaPos.com - Sedikitnya 36 penerbangan dari Jakarta ke Jawa Timur dan sebaliknya, terdampak penutupan bandara Internasional Soekarno-Hatta (CGK) dan Halim Perdanakusuma (HLP) hari ini, Senin (7/9).

Penutupan bandara imbas erupsi gunung Anak Krakatau itu membuat sejumlah penerbangan dari dan menuju kedua bandara tersebut dibatalkan, termasuk 36 rute jawa Timur.

Untuk sementara, penutupan bandara akan dilakukan hingga pukul 18.00. dan setelahnya menunggu keputusan lebih lanjut dari otoritas bandara.

Corporate Communications Strategic of Lion Group, Danang Mandala Prihantoro mengatakan, pembatalan dilakukan mengikuti pemberitahuan resmi otoritas penerbangan sipil.

Sehubungan dengan kondisi kedua bandara yang masih berstatus ditutup sementara akibat dampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. 

"Abu vulkanik perlu menjadi perhatian karena dapat berdampak pada pengoperasian pesawat dan kondisi wilayah udara yang dilalui. Di sisi lain, paparan abu vulkanik juga dapat berdampak pada kesehatan," kata Danang melalui keterangan resmi kepada JawaPos.com, Senin (7/9).

Atas pertimbangan tersebut, Lion Group memilih untuk tidak mengoperasikan penerbangan apabila kondisi belum memungkinkan dan keselamatan belum dapat dipastikan.

Keselamatan dan keamanan pelanggan serta seluruh awak pesawat tetap menjadi prioritas utama.

"Kondisi akibat abu vulkanik dapat berubah mengikuti perkembangan aktivitas gunung api, arah dan kecepatan angin, serta kondisi wilayah udara. Karena itu, keputusan operasional penerbangan akan terus menyesuaikan informasi dan pemberitahuan resmi dari otoritas penerbangan," ungkapnya.

Lion Group memahami bahwa pembatalan penerbangan dapat mengubah rencana perjalanan pelanggan, termasuk agenda pekerjaan maupun keperluan pribadi.

Editor: Bayu Putra
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