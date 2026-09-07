Indonesia Diterpa Sejumlah Bencana, Prabowo: Takdir Kita Berada di The Ring of Fire

JawaPos.com - Indonesia menghadapi sejumlah bencana dalam waktu berdekatan. Mulai dari gempa bumi di Flores, aktivitas Gunung Anak Krakatau, hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih menjadi persoalan di sejumlah wilayah.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan, kondisi tersebut menjadi tantangan yang harus dihadapi Indonesia sebagai negara yang berada di kawasan cincin api dunia. Menurutnya, posisi geografis Indonesia membuat masyarakat dan pemerintah harus selalu siap menghadapi berbagai ancaman bencana.

"Kita menghadapi berbagai keadaan bencana: gempa di Flores, kemudian sekarang aktivitas Gunung Anak Krakatau, dan juga kebakaran hutan dan asap yang masih menjadi masalah bagi kita semua. Ini adalah takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, The Ring of Fire," kata Prabowo saat memimpin Rapat Terbatas Perkembangan Penanganan Bencana Alam, Senin (7/9).

Kepala Negara menekankan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Menurut dia, kondisi geografis Indonesia menjadi alasan pemerintah perlu terus memperkuat kemampuan dalam menghadapi situasi darurat.

"Jadi ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat," tegasnya.

Presiden juga menilai, rangkaian bencana yang terjadi harus menjadi bahan evaluasi pemerintah, terutama dalam hal mitigasi. Ia menyebut kebutuhan anggaran untuk mitigasi bencana perlu mendapat perhatian lebih besar, agar Indonesia memiliki kesiapan yang semakin baik.

"Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan. Saya kira dalam menghadapi keadaan ke depan kita akan lebih mampu," ucapnya.

Ia pun memastikan, respons pemerintah dalam menghadapi bencana saat ini sudah mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, kecepatan penanganan menjadi salah satu aspek penting untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat bencana.