Data Terkini BNPB, 734,81 Hektare Lahan Gambut Masih Terbakar, Karhutla Juga Terjadi di Kawasan IKN

Ilustrasi: Suasana hutan dan lahan gambut yang terbakar di Parit Sembin, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Jumat (15/9/2023)./
JawaPos.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengungkap data terkini dalam proses penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Sebanyak 734,81 hektare lahan gambut masih terbakar. Karhutla juga melanda kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Lahan gambut yang terbakar berada di beberapa daerah seperti Kalimantan Barat (Kalbar), Kalimantan Selatan (Kalsel), Kalimantan Tengah (Kalteng), Riau, Sumatera Selatan (Sumsel), dan Jambi. Secara keseluruhan ada 72.008 hektare lahan gambut yang terbakar.
”Kemudian, yang berhasil dipadamkan 71.274,29 hektare,” ucap Suharyanto pada Senin (7/9).
Untuk memadamkan api yang masih membakar 734,81 hektare lahan gambut di beberapa daerah tersebut, satuan tugas (satgas) darat maupun satgas udara terus bekerja. Suharyanto mengakui, memadamkan api di lahan gambut tidak mudah untuk dilakukan.
”Karena sifatnya lahan gambut, nanti ketahuannya setelah sebagian dipadamkan, dilakukan lagi patroli. Dari hasil satelit Kementerian Kehutanan dan BMKG, hotspot, itu kami patroli. Baik lewat udara maupun darat, ketahuan-lah titik kebakaran, fire spot,” jelasnya.
Dari titik-titik api itu, tidak jarang kembali muncul kebakaran. Diantaranya dari lokasi yang sudah berhasil dipadamkan, api kembali datang. Menurut Suharyanto, kondisi itu yang menjadi salah satu tantangan dalam pemadaman karhutla di lahan-lahan gambut.
”Tetapi ini kami pantau terus. Dan seluruh Indonesia untuk yang lahan gambut, tidak sampai 1.000 hektare, itu 734,81 hektare,” ujarnya.
Selain lahan gambut, karhutla juga terjadi di beberapa titik lain. Termasuk diantaranya karhutla di Kawasan IKN yang membakar lahan seluas 458 hektare. Sampai hari ini, upaya pemadaman karhutla di IKN masih terus dilakukan oleh petugas di lapangan.
”Yang sekarang sedang terbakar ada di Kalimantan Timur, di kawasan IKN, itu seluas 458 hektare sedang ditangani, masih belum padam,” imbuhnya.
Kemudian karhutla di Kawasan Gunung Ijen, Jawa Timur (Jatim) seluas 2,5 hektare. Ada juga laporan karhutla di Kawasan Gunung Butak seluas 16,5 hektare dan karhutla di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat seluas 223,5 hektare. Semua sudah ditangani oleh petugas gabungan.
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Jawa Pos
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