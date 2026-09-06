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Antara
Minggu, 6 September 2026 | 21.59 WIB

Presiden Prabowo ke Rusia Disorot Media Internasional, Fakta Karhutla Ini Justru Terlewat

Presiden Prabowo Subianto. (Istimewa) - Image

Presiden Prabowo Subianto. (Istimewa)

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menyelesaikan kunjungan ke Rusia dan tiba di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (5/9) dini hari.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyambut kedatangan Presiden di bawah tangga pesawat.

Prabowo memenuhi undangan Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin untuk menghadiri Eastern Economic Forum (EEF) ke-11 di Far Eastern Federal University (FEFU), Vladivostok, sebagai tamu kehormatan utama.

Selama berada di Vladivostok, Presiden Prabowo melakukan sejumlah agenda, termasuk pertemuan bilateral dengan Presiden Vladimir Putin.

Dalam pertemuan tersebut, Putin menyebut Indonesia sebagai salah satu mitra utama Rusia di kawasan Asia-Pasifik.

Presiden Prabowo juga menyampaikan pidato pada EEF ke-11 sebagai tamu kehormatan utama. Forum tersebut mempertemukan pejabat pemerintah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan ekonomi dari Rusia serta berbagai negara.

Prabowo menyampaikan pandangan Indonesia mengenai peluang kerja sama dengan Rusia dan kawasan Eurasia, termasuk pentingnya memperkuat konektivitas melalui kawasan Pasifik.

”Samudra Pasifik tidak memisahkan kita. Samudra Pasifik menghubungkan kita. Bukan tembok di antara kita. Samudra Pasifik harus menjadi jalan raya antara dua perekonomian kita,” ujar Presiden Prabowo dilansir dari Antara.

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan Indonesia dan Rusia, terutama dalam bidang ekonomi, perdagangan, investasi, dan konektivitas.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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