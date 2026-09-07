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Syahrul Yunizar
Senin, 7 September 2026 | 16.31 WIB

Kapolri Listyo Instruksikan Kapolda-Kapolres Bantu Masyarakat Terdampak Erupsi Anak Krakatau

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melaporkan sejumlah capaian Polri kepada Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (1/7). (Polri) - Image

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melaporkan sejumlah capaian Polri kepada Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (1/7). (Polri)

JawaPos.com - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan seluruh jajarannya untuk bergerak cepat menanggulangi erupsi Gunung Anak Krakatau. Utamanya jajaran kepolisian yang bertanggung jawab di daerah terdampak erupsi.

Orang nomor satu di Korps Bhayangkara itu memerintahkan seluruh kapolda, kapolres, hingga kapolsek siap siaga dan bergerak cepat memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak. Mengingat abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau sudah sampai ke wilayah Jabodetabek dan sekitarnya.

”Dampak (abu) vulkanik tolong untuk seluruh rekan-rekan agar siap siaga membantu masyarakat yang butuhkan bantuan Polri,” kata Jenderal Sigit dikutip pada Senin (7/9).

Kepada kepala satuan kewilayahan (kasatwil) Polri, dia meminta agar respons cepat dengan memberikan pelayanan, sosialisasi, edukasi dan bantuan peralatan kesehatan kepada masyarakat luas. Khususnya bantuan masker untuk mencegah dampak paparan abu vulkanik.

”Dampak ISPA yang perlu rujukan RS atau mungkin air bersih dan lain yang diperlukan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Sigit menyatakan bahwa seluruh jajaran kepolisian wajib hadir apabila masyarakat membutuhkan. Diantaranya untuk evakuasi dan pembangunan lokasi pengungsian, termasuk untuk urusan sosialisasi dan kebutuhan lainnya. Dia meminta masyarakat tidak ragu untuk melapor dan meminta bantuan dari Polri.

Sampai hari ini, dampak erupsi Gunung Anak Krakatau masih terasa. Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan Bandara Halim Perdanakusuma ditutup hingga malam nanti. Dampak abu vulkanik juga dilaporkan masih dirasakan oleh masyarakat Jabodetabek dan sekitarnya.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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