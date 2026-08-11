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Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 12 Agustus 2026 | 00.23 WIB

Hindari WFH, 5 Zodiak Ini Kurang Cocok Bekerja dari Rumah Menurut Astrologi

Zodiak yang kurang cocok bekerja dari rumah alias WFH menurut astrologi. (Magnific) - Image

Zodiak yang kurang cocok bekerja dari rumah alias WFH menurut astrologi. (Magnific)

JawaPos.com – Zodiak memiliki cara berbeda dalam beradaptasi dengan sistem kerja jarak jauh yang semakin umum diterapkan.

Beberapa zodiak dikenal kurang cocok bekerja dari rumah alias WFH karena kebutuhan mereka akan interaksi sosial.

Astrologi menjelaskan bahwa karakter dasar tertentu membuat sebagian zodiak sulit menjaga fokus tanpa lingkungan kantor.

Dilansir dari laman YourTango pada  Selasa (11/8), dijelaskan mengenai lima zodiak yang kurang cocok bekerja dari rumah menurut astrologi secara lengkap.

1. Aries

Aries dikenal memiliki tingkat energi tinggi yang membuat mereka kesulitan menjaga fokus sepanjang hari.

Mereka mampu bekerja dengan baik di awal, namun konsentrasi tersebut cenderung menurun seiring berjalannya waktu.

Semakin lama waktu berjalan, mereka semakin mudah teralihkan dari pekerjaan yang seharusnya diselesaikan.

Editor: Novia Tri Astuti
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