Hindari WFH, 5 Zodiak Ini Kurang Cocok Bekerja dari Rumah Menurut Astrologi

JawaPos.com – Zodiak memiliki cara berbeda dalam beradaptasi dengan sistem kerja jarak jauh yang semakin umum diterapkan.

Beberapa zodiak dikenal kurang cocok bekerja dari rumah alias WFH karena kebutuhan mereka akan interaksi sosial.

Astrologi menjelaskan bahwa karakter dasar tertentu membuat sebagian zodiak sulit menjaga fokus tanpa lingkungan kantor.

Dilansir dari laman YourTango pada Selasa (11/8), dijelaskan mengenai lima zodiak yang kurang cocok bekerja dari rumah menurut astrologi secara lengkap.

1. Aries

Aries dikenal memiliki tingkat energi tinggi yang membuat mereka kesulitan menjaga fokus sepanjang hari.

Mereka mampu bekerja dengan baik di awal, namun konsentrasi tersebut cenderung menurun seiring berjalannya waktu.