Dampak Anak Krakatau Erupsi, Perguruan Tinggi Terapkan Pembelajaran Hibrid

Ilustrasi mahasiwa tengah melakukan kuliah daring. Radar Cirebon
Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Fauzan mengimbau perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, yang berada di wilayah terdampak abu vulkanik untuk menyesuaikan kegiatan akademiknya.
Menurut Fauzan, kampus dapat menerapkan pembelajaran secara daring maupun hibrid. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk mengurangi aktivitas sivitas akademika di luar ruangan sekaligus menjaga kondisi kesehatan mereka.
"Dalam rangka menjaga kesehatan sivitas akademika, kami mengimbau kepada seluruh perguruan tinggi baik negeri maupun swasta untuk mengambil langkah-langkah strategis dan efektif yang berorientasi pada pengurangan aktivitas di luar kampus kepada seluruh sivitas akademika," kata Fauzan dalam konferensi pers daring, Minggu (6/9).
Ia mengatakan, penyesuaian tidak hanya dapat dilakukan terhadap proses perkuliahan. Layanan perkantoran dan berbagai aktivitas akademik lainnya juga bisa dialihkan ke metode yang dinilai paling aman sesuai kondisi di masing-masing wilayah.
"Oleh karena itu, aktivitas layanan kantor maupun proses pembelajaran dan aktivitas akademik yang lain, dapat dilakukan secara daring atau hybrid atau cara yang dianggap lebih efektif, dalam rangka untuk mengurangi terjadinya akibat apa terjadinya penyakit yang diakibatkan oleh debu erupsi itu," ucapnya.
Selain mengatur pola kegiatan kampus, Fauzan meminta pimpinan perguruan tinggi meningkatkan kesiapsiagaan di lingkungan masing-masing. Salah satunya dengan mengaktifkan posko siaga sebagai pusat koordinasi selama aktivitas erupsi berlangsung.
"Kemudian kami juga mengimbau kepada seluruh pimpinan perguruan tinggi untuk mengaktifkan posko siaga di lingkungan masing-masing dan selalu berkoordinasi dengan kepala daerah setempat," ujar dia.
Koordinasi dengan pemerintah daerah dinilai penting agar langkah penanganan di lingkungan kampus dapat disesuaikan dengan perkembangan kondisi di wilayah terdampak. Perguruan tinggi juga diharapkan dapat mengambil peran lebih luas dalam membantu masyarakat yang terkena dampak erupsi.
Fauzan pun meminta perguruan tinggi mengerahkan sumber daya dan keahlian yang dimiliki untuk mendukung penanganan dampak bencana. Para akademisi dan pakar dari berbagai bidang dapat dilibatkan untuk memberikan kontribusi sesuai kebutuhan di lapangan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda
Prediksi Skor Lyon vs Auxerre di Liga Prancis: Les Gones Berpeluang Menang Telak di Groupama!
Prediksi Skor Newcastle United vs Bournemouth di Liga Inggris: The Magpies Tak Ingin Malu di Kandang
Prediksi Skor Hoffenheim vs Borussia Dortmund di Liga Jerman: Kans Die Borussen Gondol 3 Poin
Prediksi Skor Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya: Green Force Diprediksi Menang Tipis di Lampung
Prediksi Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC: Singo Edan Diprediksi Menang di Kanjuruhan
Santri Cilik Tegur Bacaan Alquran Nusron Wahid: Ayat Alquran Jangan Diacak-acak!
Prediksi Skor Werder Bremen vs RB Leipzig di Liga Jerman: Die Bullen Bisa Gondol 3 Poin
Prediksi Skor Brentford vs Sunderland di Liga Inggris: The Bees Berpeluang Gasak Tim Tamu!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa