Anggaran Kebencanaan Lebih Kecil Dibanding MBG, Ini Dampaknya

JawaPos.com - Anggaran penanggulangan bencana kembali menjadi sorotan di tengah besarnya kebutuhan pendanaan untuk menghadapi berbagai potensi bencana di Indonesia. Sebab, jika merujuk anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada 2026 hanya sejumlah Rp 491 miliar.

Nilai anggaran itu terpaut jauh dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pagu awal Rp 335 triliun menjadi sekitar Rp 229 triliun setelah diefisiensi.

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai persoalan kebencanaan seharusnya menjadi prioritas pemerintah. Menurutnya, efisiensi anggaran seharusnya tidak hanya menyasar MBG tapi juga program pemerintah lainnya tanpa menghilangkan pelaksanaannya.

"Jadi kalau mau ya efisiensi Kementerian atau lembaga. Kalau ini, kalau untuk keperluan ini gitu. Tapi kalau membandingkan dengan MBG kan lain, Ini nanti kita ini, ya kalau dihitung angkanya ya iya angkanya lebih besar dari ini BNPB cuma dapat Rp 400 miliar," kata Trubus saat dihubungi JawaPos.com, Minggu (6/9).

Trubus menyebut pemerintah dapat melihat anggaran pada program prioritas lainnya untuk dilakukan efisiensi. Menurutnya, langkah tersebut tidak harus berarti menghentikan program, melainkan mengoptimalkan penggunaan anggaran agar kebutuhan yang lebih mendesak tetap dapat ditangani.

"Mungkin yang perlu di ini dilakukan itu semua anggaran-anggaran yang berkaitan program prioritas itu diefisiensikan saja gitu. Tapi programnya tetap jalan," tegasnya.

Ia menekankan, penanganan bencana semestinya dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Menurut dia, negara tidak mungkin menanggung seluruh kebutuhan penanggulangan bencana seorang diri karena cakupan persoalan kebencanaan sangat luas.

"Jadi harusnya memang tidak bisa dibebankan semua kepada negara. Kalau negara kan semuanya kan tidak mungkin, kalaupun ini anggaran kita sekarang berapa ya, 3.500 triliun misalnya dianggarkan semua untuk bencana misalnya, apakah juga akan tertangani bencana? Tidak juga, tidak akan cukup juga," bebernya.