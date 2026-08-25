Naik Kereta Rute Semarang-Tegal, Ini 7 Pilihan KA dan Harga Tiketnya

JawaPos.com - Perjalanan dari Semarang ke Tegal naik kereta api bisa menjadi pilihan menarik bagi traveler yang ingin bepergian menyusuri jalur Pantura Jawa Tengah.

Terdapat sejumlah kereta yang bisa dipilih untuk perjalanan di rute ini dengan harga yang bervariasi.

Dengan waktu tempuh sekitar 2–3 jam, penumpang tidak hanya bisa tiba di Tegal tanpa harus menghadapi perjalanan darat yang panjang.

Tetapi penumpang juga dapat menikmati pemandangan persawahan, kawasan pesisir, hingga panorama perbukitan dari balik jendela kereta.

Kereta menuju Tegal umumnya berangkat dari Stasiun Semarang Poncol atau Stasiun Semarang Tawang.

Pilihannya cukup beragam, dengan harga tiket mulai dari Rp 100 ribu untuk kelas Ekonomi hingga Rp 310 ribu untuk kelas Eksekutif.

Bagi traveler yang sedang mencari referensi perjalanan, berikut beberapa pilihan kereta yang dapat dipertimbangkan.

Pilihan Kereta Semarang-Tegal Mulai Rp 100 Ribu 1. KA Kamandaka Salah satu pilihan dengan tarif paling terjangkau adalah KA Kamandaka. Tiket kelas Ekonominya dibanderol Rp 100 ribu, sedangkan kelas Eksekutif Rp 165 ribu.

Dengan tarif tersebut, KA Kamandaka dapat menjadi pilihan bagi penumpang yang ingin bepergian dengan kereta api tanpa mengeluarkan biaya terlalu besar.