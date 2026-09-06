Daftar 4 Gunung Api Indonesia yang Erupsi di Hari yang Sama, Magma Terhubung?

JawaPos.com - Fenomena jarang terjadi ketika empat gunung api di Indonesia meletus bersamaan pada Minggu (6/9) pagi.

Meski terjadi di hari yang sama, Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI) memastikan tidak ada jaringan saluran magma bawah tanah atau "jalur pipa" tunggal yang saling menghubungkan dapur magma antargunung tersebut.

Berikut rincian empat gunung api di Indonesia yang erupsi bersamaan pada Minggu (6/9):

1. Gunung Anak Krakatau Di antara keempatnya, Gunung Anak Krakatau mencatatkan dampak sebaran abu paling luas.

Erupsi yang berlangsung sejak Jumat (4/9) hingga Minggu (6/9) pukul 07.10 WIB ini melontarkan material hingga ke lapisan troposfer tengah dan atas.

Berdasarkan analisis RGB Citra Himawari-9 BMKG bersama PVMBG dan VAAC Darwin, paparan abu vulkanik Anak Krakatau terbagi ke dua arah utama:

- Arah Timur Laut – Selatan: Melingkupi wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, serta perairan sekitarnya.

- Arah Barat Daya – Barat Laut: Menjangkau Banten, Lampung, Bengkulu, Selat Sunda bagian selatan, hingga Samudra Hindia.