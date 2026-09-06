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Muhammad Ridwan
Minggu, 6 September 2026 | 22.00 WIB

Prabowo Pantau Erupsi Anak Krakatau, Imbau Warga Tetap Waspada

Personel BPBD Kabupaten Serang membagikan masker kepada masyarakat di pesisir Barat Serang untuk lindungi diri dari paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, Minggu (6/9). (BPBD Kabupaten Serang) - Image

Personel BPBD Kabupaten Serang membagikan masker kepada masyarakat di pesisir Barat Serang untuk lindungi diri dari paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, Minggu (6/9). (BPBD Kabupaten Serang)

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto terus mengikuti perkembangan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau.

Pemerintah memastikan kondisi gunung api tersebut dipantau secara berkala untuk mengantisipasi kemungkinan dampak terhadap masyarakat.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), M. Qodari, mengatakan pemantauan dilakukan dengan mengacu pada data serta rekomendasi dari lembaga teknis terkait.

Presiden, kata dia, juga menekankan pentingnya keselamatan masyarakat di tengah aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau.

"Bapak Presiden dan Pemerintah memantau secara cermat perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau, berserta setiap potensi dampaknya. Seluruh pemantauan dilakukan berdasarkan data dan rekomendasi lembaga teknis yang berwarna. Kemudian, keselamatan dan keamanan masyarakat adalah prioritas utama dari Bapak Presiden dan Pemerintah," kata Qodari, Minggu (6/9).

Seiring masih berlangsungnya aktivitas vulkanik, pemerintah meminta masyarakat tetap tenang sekaligus meningkatkan kewaspadaan.

Warga yang berada di wilayah terdampak abu vulkanik juga diminta menerapkan sejumlah langkah perlindungan diri.

Salah satunya dengan menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Masker diperlukan untuk mengurangi risiko paparan abu vulkanik yang dapat masuk melalui saluran pernapasan.

"Bapak Presiden dan Pemerintah mengimbau seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan waspada selama vulkanik masih turun. Seluruh warga yang berdampak dapat menjalankan langkah berikut. Pertama, gunakan masker penutup hidung dan mulut," ujarnya.

Selain melindungi saluran pernapasan, masyarakat juga diminta menjaga mata dari paparan abu vulkanik.

Editor: Bayu Putra
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