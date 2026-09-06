Abu Gunung Anak Krakatau Capai Jakarta: Bandara Soetta Ditutup Sementara, Halim masih Normal

Ilustrasi sejumlah penumpang keluar dari pesawat di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta. (Dok/Jawa Pos)
JawaPos.com - Penyebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang terdeteksi hingga wilayah udara Jakarta memicu gangguan pada operasional penerbangan nasional.
Menyikapi situasi tersebut, AirNav Indonesia memperketat pemantauan ruang udara Jakarta dan sekitarnya demi menjamin keselamatan penerbangan.
Langkah tegas diambil dengan menutup sementara ruang udara Bandara Internasional Soekarno-Hatta (WIII) pada Minggu, 6 September 2026.
Penutupan sementara ini diberlakukan berdasarkan NOTAM A3344/26 hingga estimasi pukul 09.30 WIB.
Penerbitan NOTAM A3344/26 merupakan pembaruan dari NOTAM A3341/26 yang dirilis sebelumnya.
Langkah ini menjadi bagian dari pelayanan informasi aeronautika AirNav Indonesia supaya semua pemangku kepentingan penerbangan memperoleh data operasional terkini.
Berbeda dengan Soekarno-Hatta, operasional di Bandara Halim Perdanakusuma (WIHH) dilaporkan telah kembali berjalan normal.
Berdasarkan NOTAM A3342/26, landasan pacu 06/24 (RWY 06/24) di Halim resmi beroperasi kembali sejak pukul 02.28 WIB.
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Jawa Pos
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