6 Gunung Api Erupsi Nyaris Serentak, PVMBG Ungkap Penyebanya

JawaPos.com - Sebanyak enam gunung api di Indonesia tercatat mengalami erupsi dalam waktu yang berdekatan.

Fenomena tersebut terjadi di sejumlah wilayah, mulai dari Sumatera, Jawa, Maluku dan Nusa Tenggara.

Enam gunung api yang mengalami erupsi tersebut yakni Gunung Ibu di Maluku Utara, Gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung Lewotobi Laki-laki dan Gunung Ile Lewotolok di Nusa Tenggara Timur (NTT), Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, serta Gunung Sinabung di Sumatera Utara.

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Badan Geologi Kementerian ESDM menjelaskan, erupsi secara bersamaan tidak menunjukkan adanya sistem geologi yang menghubungkan keenam gunung tersebut.

Aktivitas masing-masing gunung berlangsung berdasarkan dinamika vulkaniknya sendiri.

Kepala PVMBG Rita Susilawati mengatakan, Indonesia memang memiliki kondisi geologi yang memungkinkan aktivitas vulkanik terjadi secara bersamaan.

Sebab, Indonesia berada di kawasan Cincin Api Pasifik atau Ring of Fire dan memiliki 127 gunung api aktif.

"Kalau bahasa sederhananya dapurnya itu masing-masing, dapurnya itu sendiri-sendiri, begitu ya, dan proses menuju erupsi antara satu gunung dengan gunung yang lainnya itu juga berbeda-beda. Kami tidak menemukan bukti adanya satu proses geologi yang memicu seluruh erupsi tersebut secara bersamaan," kata Rita dalam keterangannya, Minggu (6/9).

Rita juga mengungkapkan, aktivitas vulkanik pada satu gunung tidak secara otomatis berkaitan dengan letusan yang terjadi di gunung api lainnya.