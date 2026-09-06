Lion Group Batalkan 251 Penerbangan Imbas Erupsi Anak Krakatau, Ini Daftar Maskapainya

JawaPos.com - PT Lion Group mencatat 251 penerbangan dari dan menuju Jakarta melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta (CGK) dan Bandara Internasional Halim Perdanakusuma (HLP) dibatalkan akibat erupsi Gunung Anak Krakatau.

Corporate Communications Strategic Lion Group, Danang Mandala Prihantoro, mengatakan pembatalan penerbangan pada Minggu, 6 September 2026, dilakukan berdasarkan pemberitahuan dan perkembangan kondisi wilayah udara dari otoritas penerbangan.

Erupsi gunung api menghasilkan abu vulkanik yang terbawa angin dan menyebar ke wilayah udara dilalui pesawat.

Abu vulkanik dapat mengurangi jarak pandang dan berpotensi memengaruhi kinerja mesin serta komponen pesawat.

Sebaran abu vulkanik berubah mengikuti arah dan kecepatan angin serta aktivitas gunung api. Karena itu, penerbangan yang semula dijadwalkan dapat dibatalkan jika kondisi wilayah udara di rute tidak aman.

“Keputusan pembatalan mempertimbangkan kondisi jalur penerbangan, wilayah udara yang akan dilalui, serta informasi keselamatan dari otoritas penerbangan, bukan hanya kondisi di bandar udara,” ujar Danang ketika dikonfirmasi, Minggu (6/9).

Danang menyampaikan pembatalan penerbangan dapat memengaruhi rencana perjalanan pelanggan.

Pembatalan ini dampak kondisi force majeure akibat erupsi Gunung Anak Krakatau, di luar kendali maskapai dan terkait keselamatan penerbangan.

“Bagi pelanggan yang terdampak, Lion Group telah menyampaikan informasi serta memberikan pilihan reschedule atau refund sesuai ketentuan,” ujarnya.