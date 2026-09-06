301 Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Terdampak Erupsi Gunung Anak Krakatau

JawaPos.com - Bandara Internasional Soekarno-Hatta memperpanjang penutupan sementara operasional penerbangan hingga Minggu (6/9) pukul 13.30 WIB, akibat sebaran abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau.

Kebijakan ini berdampak langsung pada 301 penerbangan, mulai dari pembatalan, keterlambatan, hingga pengalihan pendaratan.

Keputusan status Aerodrome Closed tersebut diambil berdasarkan NOTAM terbaru dari AirNav Indonesia guna menjamin keselamatan seluruh penerbangan.

Assistant Deputy Communication & Legal KC Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Yudistiawan, mengungkapkan bahwa ribuan penumpang terkena dampak langsung dari penyesuaian operasional ini.

"Berdasarkan data penerbangan pada periode 6 September 2026 pukul 01.30 WIB hingga 13.30 WIB, terdapat 301 penerbangan terdampak," ujar Yudistiawan dalam keterangan resminya, Minggu (6/9).

Rincian penerbangan yang terdampak mencakup 233 penerbangan domestik, 58 penerbangan internasional, serta 10 penerbangan kargo.

Service Recovery dan Fasilitas Darurat Penumpang Guna menekan dampak ketidaknyamanan di terminal, manajemen pengelola langsung mengaktifkan skema Service Recovery Action (SRA).

Bantuan logistik dasar dan moda transportasi darat disiagakan di seluruh titik kumpul.

Pihak pengelola menyediakan makanan dan minuman ringan secara cuma-cuma, serta menyiagakan armada bus terminal untuk mengantar penumpang menuju hotel hasil koordinasi dengan maskapai terkait.

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