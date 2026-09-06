Gunung Anak Krakatau Erupsi, Pengamat: Masyarakat Harus Bersyukur Bandara Ditutup

JawaPos.com - Penutupan sejumlah ruang udara dan bandara imbas erupsi Gunung Anak Krakatau dinilai sebagai langkah tepat untuk mencegah terjadinya kecelakaan penerbangan.

Pengamat penerbangan Alvin Lie mengatakan, pengguna jasa penerbangan perlu bersyukur, karena otoritas bandara cepat mengambil keputusan untuk menutup bandara dan membatalkan penerbangan saat abu vulkanik mulai turun.

Sebab, abu vulkanik dapat membahayakan pesawat yang sedang maupun akan melakukan penerbangan.

“Dalam kondisi seperti ini, keputusan untuk menutup ruang udara merupakan tindakan yang terbaik demi menjaga keselamatan penerbangan,” ujar Alvin kepada JawaPos.com, Minggu (6/9).

Sebagaimana diketahui, AirNav Indonesia melakukan penutupan tiga bandara yaitu Bandara Internasional Soekarno-Hatta (WIII), Bandara Halim Perdanakusuma (WIHH), dan Bandara Radin Inten II (WILL).

Alvin mengatakan, konsekuensi dari penutupan tersebut dalah terganggunya operasional penerbangan.

Dengan begitu, maka akan berdampak terhadap penumpang yang akan mengalami keterlambatan hingga pembatalan penerbangan.

Untuk itu, ia meminta pengguna jasa penerbangan dapat memahami bahwa keputusan tersebut bukan berada dalam kendali maskapai maupun pengelola bandara.

Pasalnya, erupsi Gunung Anak Krakatau dan sebaran abu vulkanik merupakan fenomena alam yang dapat menimbulkan risiko serius terhadap keselamatan penerbangan sehingga harus diantisipasi.

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