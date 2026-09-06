Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Ryandi Zahdomo
Minggu, 6 September 2026 | 17.24 WIB

Gunung Anak Krakatau Siaga III, Penyeberangan Merak-Bakauheni Tetap Beroperasi Namun Diminta Waspada

Ilustrasi: Gunung Anak Krakatau erupsi. (ANTARA/HO-Badan Geolog) - Image

Ilustrasi: Gunung Anak Krakatau erupsi. (ANTARA/HO-Badan Geolog)

JawaPos.com - Layanan penyeberangan kapal rute Pelabuhan Merak menuju Bakauheni maupun arah sebaliknya dipastikan tetap beroperasi secara normal. 

Kepastian ini disampaikan langsung oleh pihak Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub menyikapi naiknya aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda ke Level III (Siaga).

Meski operasional kapal penyeberangan utama berjalan tanpa hambatan, otoritas pelabuhan menegaskan bahwa seluruh armada dan kapal yang melintas wajib meningkatkan kewaspadaan ekstra terhadap potensi bahaya vulkanik.

Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Banten, Raden Yogie Nugraha, menerbitkan Pengumuman Nomor PG-KSOP.Btn 14 Tahun 2026 yang mengatur ketat batas aman pelayaran di kawasan Selat Sunda. Dalam aturan tersebut, seluruh jenis kapal dilarang keras mendekati kawah aktif Gunung Anak Krakatau.

"Adapun saat ini layanan penyeberangan pada lintasan Merak-Bakauheni dan sebaliknya masih berjalan normal dengan tetap mengedepankan kewaspadaan dan keselamatan pelayaran. Sementara pelayaran dibatasi dalam radius 3 kilometer dari kawah aktif selama status Level III (Siaga)," ujar Raden Yogie Nugraha, Minggu (6/9).

Para nakhoda juga diinstruksikan untuk memantau sebaran abu vulkanik serta prakiraan cuaca secara berkala melalui saluran resmi PVMBG, BMKG, dan BPBD. 

Jika menemukan indikasi bahaya yang mengancam navigasi, nakhoda diminta segera melakukan tindakan penghindaran dan melapor ke Vessel Traffic Service (VTS) atau stasiun radio pantai terdekat.

Koordinasi Ketat Jamin Keselamatan Penyeberangan

Untuk memastikan arus penumpang dan logistik tetap aman, KSOP Kelas I Banten bersama KSOP Kelas IV Bakauheni terus melakukan pemantauan intensif di sepanjang perairan Selat Sunda.

Langkah koordinasi lintas instansi ini diambil guna mengantisipasi perubahan kondisi secara cepat, sekaligus memastikan seluruh penyelenggara pelayaran menempatkan standar keselamatan sebagai prioritas utama.

Editor: Kuswandi
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Gunung Anak Krakatau Erupsi, Kemenhub Pastikan Operasional Bandara Soekarno-Hatta berjalan Normal - Image
Nasional

Gunung Anak Krakatau Erupsi, Kemenhub Pastikan Operasional Bandara Soekarno-Hatta berjalan Normal

Minggu, 6 September 2026 | 03.45 WIB

Kemenhub Luruskan Informasi Tarif Dasar Tiket Pesawat Bukan Naik 40 Persen, Begini Penjelasannya - Image
Ekonomi

Kemenhub Luruskan Informasi Tarif Dasar Tiket Pesawat Bukan Naik 40 Persen, Begini Penjelasannya

Minggu, 6 September 2026 | 01.06 WIB

Pelita Air Jadi Maskapai Paling Tepat Waktu di Indonesia - Image
Bisnis

Pelita Air Jadi Maskapai Paling Tepat Waktu di Indonesia

Minggu, 6 September 2026 | 00.40 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda - Image
1

Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda

2

Prediksi Skor Lyon vs Auxerre di Liga Prancis: Les Gones Berpeluang Menang Telak di Groupama!

3

Prediksi Skor Newcastle United vs Bournemouth di Liga Inggris: The Magpies Tak Ingin Malu di Kandang

4

Prediksi Skor Hoffenheim vs Borussia Dortmund di Liga Jerman: Kans Die Borussen Gondol 3 Poin

5

Prediksi Skor Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya: Green Force Diprediksi Menang Tipis di Lampung

6

Prediksi Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC: Singo Edan Diprediksi Menang di Kanjuruhan

7

Santri Cilik Tegur Bacaan Alquran Nusron Wahid: Ayat Alquran Jangan Diacak-acak!

8

Prediksi Skor Werder Bremen vs RB Leipzig di Liga Jerman: Die Bullen Bisa Gondol 3 Poin

9

Prediksi Skor Brentford vs Sunderland di Liga Inggris: The Bees Berpeluang Gasak Tim Tamu!

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore