Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Djati Waluyo
Minggu, 6 September 2026 | 14.55 WIB

Erupsi Gunung Anak Krakatau, 36 Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta dan Radin Inten II Terdampak

BELUM PASTI: Para penumpang di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, gagal terbang pada Minggu pagi (6/9) karena bandara ditutup sebagai akibat dari abu vulkanik Gunug Anak Krakatau. (Dinarsa Kurniawan/JawaPos.com) - Image

BELUM PASTI: Para penumpang di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, gagal terbang pada Minggu pagi (6/9) karena bandara ditutup sebagai akibat dari abu vulkanik Gunug Anak Krakatau. (Dinarsa Kurniawan/JawaPos.com)

JawaPos.com - PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) atau InJourney Airports mencatat 36 penerbangan terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau.

Corporate Secretary Group Head InJourney, Arie Ahsanurrohim, mengatakan penerbangan terdampak berasal dari Bandara Soekarno-Hatta Jakarta dan Bandara Radin Inten II Lampung.

"Total terdapat 33 penerbangan terdampak di Bandara Soekarno-Hatta," ujar Arie dalam keterangan tertulis yang diterima Minggu (6/9).

Arie menjelaskan pembatalan, penundaan, dan pengalihan bandara terjadi setelah penutupan sementara (Aerodrome Closed) Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 01.30 - 05.30 WIB.

Penutupan itu merujuk pada NOTAM A3341/26, sebagai tindak lanjut hasil paper test yang menunjukkan adanya indikasi sebaran abu vulkanik di Bandara Soekarno-Hatta.

"Di rute internasional terdapat 16 pembatalan, 7 penundaan, dan 5 penjadwalan kembali. Sementara pada rute domestik terdapat 4 pembatalan dan 1 dialihkan ke bandara lain," ujarnya.

Arie menyebut selain di Bandara Soekarno-Hatta, InJourney juga menetapkan status Aerodrome Closed karena indikasi sebaran abu vulkanik di Bandara Radin Inten II Lampung pada pukul 07.00 - 08.00 WIB.

Menyusul kondisi terkini, InJourney Airports mengaktifkan prosedur penanganan penumpang terdampak melalui Service Recovery Activation (SRA) di Bandara Soekarno-Hatta.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Bandara Soekarno-Hatta Ditutup Sementara Buntut Abu Vullanik dari Gunung Anak Krakatau - Image
Nasional

Bandara Soekarno-Hatta Ditutup Sementara Buntut Abu Vullanik dari Gunung Anak Krakatau

Minggu, 6 September 2026 | 13.46 WIB

Abu Vulkanik Gunung Anak Krakatau: Bandara Soetta Perpanjang Penutupan, 22.798 Penumpang Terdampak - Image
Nasional

Abu Vulkanik Gunung Anak Krakatau: Bandara Soetta Perpanjang Penutupan, 22.798 Penumpang Terdampak

Minggu, 6 September 2026 | 15.41 WIB

Gunung Anak Krakatau Erupsi, Kemenhub Pastikan Operasional Bandara Soekarno-Hatta berjalan Normal - Image
Nasional

Gunung Anak Krakatau Erupsi, Kemenhub Pastikan Operasional Bandara Soekarno-Hatta berjalan Normal

Minggu, 6 September 2026 | 03.45 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda - Image
1

Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda

2

Prediksi Skor Lyon vs Auxerre di Liga Prancis: Les Gones Berpeluang Menang Telak di Groupama!

3

Prediksi Skor Newcastle United vs Bournemouth di Liga Inggris: The Magpies Tak Ingin Malu di Kandang

4

Prediksi Skor Hoffenheim vs Borussia Dortmund di Liga Jerman: Kans Die Borussen Gondol 3 Poin

5

Prediksi Skor Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya: Green Force Diprediksi Menang Tipis di Lampung

6

Prediksi Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC: Singo Edan Diprediksi Menang di Kanjuruhan

7

Santri Cilik Tegur Bacaan Alquran Nusron Wahid: Ayat Alquran Jangan Diacak-acak!

8

Prediksi Skor Werder Bremen vs RB Leipzig di Liga Jerman: Die Bullen Bisa Gondol 3 Poin

9

Prediksi Skor Brentford vs Sunderland di Liga Inggris: The Bees Berpeluang Gasak Tim Tamu!

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore