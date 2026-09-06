Erupsi Gunung Anak Krakatau, 36 Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta dan Radin Inten II Terdampak

BELUM PASTI: Para penumpang di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, gagal terbang pada Minggu pagi (6/9) karena bandara ditutup sebagai akibat dari abu vulkanik Gunug Anak Krakatau. (Dinarsa Kurniawan/JawaPos.com)
JawaPos.com - PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) atau InJourney Airports mencatat 36 penerbangan terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau.
Corporate Secretary Group Head InJourney, Arie Ahsanurrohim, mengatakan penerbangan terdampak berasal dari Bandara Soekarno-Hatta Jakarta dan Bandara Radin Inten II Lampung.
"Total terdapat 33 penerbangan terdampak di Bandara Soekarno-Hatta," ujar Arie dalam keterangan tertulis yang diterima Minggu (6/9).
Arie menjelaskan pembatalan, penundaan, dan pengalihan bandara terjadi setelah penutupan sementara (Aerodrome Closed) Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 01.30 - 05.30 WIB.
Penutupan itu merujuk pada NOTAM A3341/26, sebagai tindak lanjut hasil paper test yang menunjukkan adanya indikasi sebaran abu vulkanik di Bandara Soekarno-Hatta.
"Di rute internasional terdapat 16 pembatalan, 7 penundaan, dan 5 penjadwalan kembali. Sementara pada rute domestik terdapat 4 pembatalan dan 1 dialihkan ke bandara lain," ujarnya.
Arie menyebut selain di Bandara Soekarno-Hatta, InJourney juga menetapkan status Aerodrome Closed karena indikasi sebaran abu vulkanik di Bandara Radin Inten II Lampung pada pukul 07.00 - 08.00 WIB.
Menyusul kondisi terkini, InJourney Airports mengaktifkan prosedur penanganan penumpang terdampak melalui Service Recovery Activation (SRA) di Bandara Soekarno-Hatta.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda
Prediksi Skor Lyon vs Auxerre di Liga Prancis: Les Gones Berpeluang Menang Telak di Groupama!
Prediksi Skor Newcastle United vs Bournemouth di Liga Inggris: The Magpies Tak Ingin Malu di Kandang
Prediksi Skor Hoffenheim vs Borussia Dortmund di Liga Jerman: Kans Die Borussen Gondol 3 Poin
Prediksi Skor Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya: Green Force Diprediksi Menang Tipis di Lampung
Prediksi Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC: Singo Edan Diprediksi Menang di Kanjuruhan
Santri Cilik Tegur Bacaan Alquran Nusron Wahid: Ayat Alquran Jangan Diacak-acak!
Prediksi Skor Werder Bremen vs RB Leipzig di Liga Jerman: Die Bullen Bisa Gondol 3 Poin
Prediksi Skor Brentford vs Sunderland di Liga Inggris: The Bees Berpeluang Gasak Tim Tamu!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa