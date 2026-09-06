Erupsi Gunung Anak Krakatau, 36 Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta dan Radin Inten II Terdampak

JawaPos.com - PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) atau InJourney Airports mencatat 36 penerbangan terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau.

Corporate Secretary Group Head InJourney, Arie Ahsanurrohim, mengatakan penerbangan terdampak berasal dari Bandara Soekarno-Hatta Jakarta dan Bandara Radin Inten II Lampung.

"Total terdapat 33 penerbangan terdampak di Bandara Soekarno-Hatta," ujar Arie dalam keterangan tertulis yang diterima Minggu (6/9).

Arie menjelaskan pembatalan, penundaan, dan pengalihan bandara terjadi setelah penutupan sementara (Aerodrome Closed) Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 01.30 - 05.30 WIB.

Penutupan itu merujuk pada NOTAM A3341/26, sebagai tindak lanjut hasil paper test yang menunjukkan adanya indikasi sebaran abu vulkanik di Bandara Soekarno-Hatta.

"Di rute internasional terdapat 16 pembatalan, 7 penundaan, dan 5 penjadwalan kembali. Sementara pada rute domestik terdapat 4 pembatalan dan 1 dialihkan ke bandara lain," ujarnya.

Arie menyebut selain di Bandara Soekarno-Hatta, InJourney juga menetapkan status Aerodrome Closed karena indikasi sebaran abu vulkanik di Bandara Radin Inten II Lampung pada pukul 07.00 - 08.00 WIB.