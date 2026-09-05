Resmi Diluncurkan Ketua Umum MUI dan Ketua Baznas, Buku Berjudul Islam ala Prabowo Jadi Sorotan

JawaPos.com - Buku berjudul Islam ala Prabowo: Cara Prabowo Subianto Mengamalkan Ajaran Islam tengah ramai menjadi perbincangan publik.

Bukan hanya karena membahas sisi keagamaan Presiden Prabowo Subianto, judul buku tersebut juga memancing beragam komentar dari warganet.

Dikutip Radar Solo (Jawa Pos Group), buku ini disusun oleh Abdur Rahim Hasan, Rikal Dikri, dan Mush'ab Muqoddas. Diterbitkan oleh Atmosphere Publishing House, Islam ala Prabowo memiliki ketebalan sekitar 346 halaman dan pertama kali dirilis pada April 2025.

Isinya membahas bagaimana nilai-nilai Islam disebut tercermin dalam kehidupan pribadi, perjalanan karier militer, hingga kepemimpinan Prabowo sebagai Presiden RI. Buku tersebut juga menyoroti nilai perdamaian, keadilan, spiritualitas, serta perjuangan untuk kesejahteraan rakyat.

Menariknya, buku ini turut menghimpun pandangan sejumlah tokoh publik dan akademisi. Ketua MPR RI Ahmad Muzani juga menulis bagian prolog yang membahas kepemimpinan Prabowo serta perannya dalam sejumlah isu dunia Islam, termasuk Palestina.

Buku Islam ala Prabowo resmi diluncurkan oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Anwar Iskandar bersama Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Prof. Dr. Noor Achmad.

Bagi yang penasaran ingin membacanya, buku ini sudah tersedia secara komersial di sejumlah toko buku dan marketplace. Di Gramedia maupun platform belanja online, Islam ala Prabowo dibanderol dengan harga sekitar Rp125.000 hingga Rp129.000.

Meski begitu, kehadiran buku tersebut tidak lepas dari pro dan kontra. Pendukung menilai buku ini memberikan perspektif mengenai bagaimana nilai-nilai Islam dapat diterapkan dalam kepemimpinan dan kebijakan publik.