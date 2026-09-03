Keracunan MBG Di Jatim Bertambah, Setelah Sidoarjo dan Nganjuk, Kini Terjadi Lagi di Kota Santri

JawaPos.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali memakan korban. Setelah terjadi di Sidoarjo dan Nganjuk, laporan keracunan MBG terjadi di Jombang.

Puluhan siswa SMPN 1 Kabuh, Kabupaten Jombang, Jawa Timur mengalami keracunan massal pada Kamis (3/9). Keracunan massal diduga dipicu paket Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang mereka santap di hari sebelumnya.

Kepala SMPN 1 Kabuh, Suprihadiono mengungkapkan pihak sekolah masih melakukan pendataan untuk mengetahui jumlah pasti siswa yang secara umum mengalami gangguan pencernaan atau diare. Ia memperkirakan jumlah yang keracunan mencapai puluhan orang orang.

"Belum dihitung nanti jumlahnya. Ada 50-an paling enggak," kata Suprihadiono saat dikonfirmasi Kamis (3/9). Menurut Suprihadiono gejala yang dilaporkan sejauh ini hanya berupa diare. Pihak sekolah belum menerima laporan adanya siswa yang mengalami mual atau muntah.

Siswa yang mengalami diare kemudian dibawa ke Puskesmas Kabuh untuk menjalani perawatan. Sekolah juga melakukan koordinasi dengan SPPG Mangonan yang menjadi penyedia MBG bagi sekolah tersebut.

Dokter Puskesmas Kabuh, dr Aditya Bimantara mengungkapkan, jumlah siswa SMPN 1 Kabuh yang menjalani pemeriksaan di Puskesmas tersebut mencapai 70 orang. Dari jumlah tersebut, lima siswa masih harus menjalani rawat inap. Sedangkan 65 orang lainnya diperbolehkan pulang.

Ia mengungkapkan, keluhan yang dialami para siswa antara lain diare, perut mulas dan terasa melilit, hingga nyeri pada lambung."Berdasarkan pemeriksaan sementara, kemungkinan mengarah pada keracunan," kata Aditya.

Dalam upaya menggali sumber gangguan kesehatan tersebut, petugas Puskesmas mencoba menggali informasi dari para siswa mengenai makanan yang mereka santap. Hasilnya, cukup banyak siswa yang menduga basinya salah satu menu dalam paket MBG sebagai penyebab diare."Untuk sementara, kemungkinan mengarah pada udang," ucapnya.