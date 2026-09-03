Bertambah, Dinkes Jombang Sebut 256 Siswa SMPN 1 Kabuh yang Diduga Keracunan MBG

Sejumlah siswa masih menjalani perawatan di Puskesmas Kabuh hingga Kamis (3/9) siang. (Radar Jombang)
JawaPos.com - Sebanyak 256 siswa di SMPN 1 Kabuh, Jombang Jawa Timur diduga mengalami keracunan hingga diare usai menyantap menu pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Data tersebut merupakan hasil validasi Dinas Kesehatan (Dinkes) Jombang hingga Kamis (3/9).
Kepala Dinkes Jombang dr. Hexa mengatakan, dari total tersebut, tujuh orang masih menjalani rawat inap di Puskesmas untuk mendapatkan rehidrasi karena mengalami lemas.
Sementara 74 orang menjalani rawat jalan di Puskesmas maupun klinik, termasuk Klinik Mitra Plus dan Klinik As-Syifa.
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“256 ini. Ya kan masih bergerak terus, nanti apakah ada yang masuk lagi di Puskesmas atau tidak,” ujar Hexa dilansir Radar Jombang (Jawa Pos Group).
Selain pasien yang mendapat penanganan di fasilitas kesehatan, terdapat 175 orang yang berobat secara mandiri.
Data tersebut diperoleh Dinkes dari pendataan pihak sekolah.
Hexa menjelaskan, banyak warga sekolah awalnya mengira keluhan yang dialami hanya diare biasa. Sebab, gejala baru muncul beberapa jam setelah makanan disantap.
"Makanannya itu kemarin, mulai kejadiannya dari kemarin. Orang dipikir diare biasa, ternyata dihitung banyak,” katanya.
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Jawa Pos
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