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Sabik Aji Taufan
Jumat, 4 September 2026 | 16.23 WIB

Siapkan Zero ODOL 2027, Polri Perintahkan Jajarannya Petakan Persoalan di Lapangan 

Kakorlantas Polri Irjen Pol Wibowo. (Polri) - Image

Kakorlantas Polri Irjen Pol Wibowo. (Polri)

JawaPos.com - Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Wibowo menekankan kepada jajarannya untuk mempersiapkan penerapan kebijakan Zero Over Dimension Over Load (ODOL) pada 2027. Salah satu langkahnya adalah memetakan persoalan di lapangan.

Wibowo mengatakan, pemetaan masalah perlu dilakukan sebelum kebijakan diterapkan. Dengan begitu, kendala yang berpotensi muncul bisa dicegah.

"Persiapkan dengan baik, cek kembali kesiapan sarprasnya (sarana prasarana), jalurnya, inventarisir permasalahan-permasalahan yang nantinya akan muncul dalam kegiatan-kegiatan tersebut," ujarnya, Jumat (4/9).

Dia meminta jajarannya menjalin kordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam penyiapan sarana dan prasarana, serta jalur yang akan dilalui kendaraan angkutan barang.

Menurutnya, persoalan lalu lintas yang berkaitan dengan pergerakan kendaraan angkutan barang, tidak dapat ditangani Polri sendiri sehingga membutuhkan sinergi lintas instansi.

"Minimalisir, koordinasikan dengan para stakeholder karena saya yakin kita tidak akan mungkin bisa menyelesaikan permasalahan kita dengan sendirinya," imbuhnya.

Irjen Pol Wibowo berharap kesiapan dan koordinasi lintas sektor dapat dilakukan secara optimal. Dengan demikian, penerapan Zero ODOL pada 2027 dapat berjalan sesuai tujuan tanpa mengganggu kelancaran lalu lintas dan mobilitas masyarakat.

Editor: Sabik Aji Taufan
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