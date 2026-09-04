Siapkan Zero ODOL 2027, Polri Perintahkan Jajarannya Petakan Persoalan di Lapangan 

JawaPos.com - Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Wibowo menekankan kepada jajarannya untuk mempersiapkan penerapan kebijakan Zero Over Dimension Over Load (ODOL) pada 2027. Salah satu langkahnya adalah memetakan persoalan di lapangan.

Wibowo mengatakan, pemetaan masalah perlu dilakukan sebelum kebijakan diterapkan. Dengan begitu, kendala yang berpotensi muncul bisa dicegah.

"Persiapkan dengan baik, cek kembali kesiapan sarprasnya (sarana prasarana), jalurnya, inventarisir permasalahan-permasalahan yang nantinya akan muncul dalam kegiatan-kegiatan tersebut," ujarnya, Jumat (4/9).

Dia meminta jajarannya menjalin kordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam penyiapan sarana dan prasarana, serta jalur yang akan dilalui kendaraan angkutan barang.

Menurutnya, persoalan lalu lintas yang berkaitan dengan pergerakan kendaraan angkutan barang, tidak dapat ditangani Polri sendiri sehingga membutuhkan sinergi lintas instansi.

"Minimalisir, koordinasikan dengan para stakeholder karena saya yakin kita tidak akan mungkin bisa menyelesaikan permasalahan kita dengan sendirinya," imbuhnya.