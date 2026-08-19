Jalan Rusak Sedot Rp 40 Triliun per Tahun, Pemerintah Godok Kebijakan Zero ODOL

Sejumlah truk over dimension over load (ODOL) melintas di ruan Tol Jakarta-Tangerang. (Hanung Hambara/Jawa Pos)
JawaPos.com - Pemerintah menggelontorkan dana setidaknya lebih dari Rp 40 triliun setiap tahun untuk memperbaiki jalan yang rusak akibat truk dengan dimensi dan muatan berlebih atau over dimension over loading (ODOL).
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengatakan besarnya anggaran perbaikan jalan tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah terus menggodok kebijakan Zero ODOL.
“Setiap tahun Kementerian Pekerjaan Umum harus mengeluarkan anggaran lebih dari 40 triliun rupiah untuk memperbaiki jalan-jalan rusak akibat truk-truk ODOL tersebut,” ujar AHY dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (19/8).
AHY mengatakan, permasalaham truk ODOL tidak hanya menyebabkan kerusakan jalan, tetapi juga meningkatkan risiko akan kecelakaan lalu lintas.
Untuk itu, pemerintah berupaya untuk mengurangi hingga meniadakan kecelakaan lalu lintas yang dipicu kendaraan dengan dimensi dan muatan melebihi ketentuan.
“Pemerintah di sini, tentunya kementerian perhubungan yang ada di depan, memiliki kepentingan agar kita bisa mengurangi bahkan meniadakan kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kendaraan over dimension overload, lebih dimensi maupun lebih muatan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kebijakan Zero ODOL telah melalui proses panjang dan melibatkan banyak pihak yang memiliki kepentingan. Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan tantangan yang muncul, termasuk dampak terhadap biaya angkutan dan kelancaran distribusi logistik.
“Walaupun kemudian ada challenge bagaimana dengan biaya angkut, disitulah kita melakukan transformasi, mencoba untuk memastikan agar terjadi transformasi di sektor transportasi darat juga,” ucapnya.
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Jawa Pos
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