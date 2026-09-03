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Djati Waluyo
Kamis, 3 September 2026 | 22.48 WIB

Pesawat Garuda Rute Jakarta–Makassar Pecah Ban, Ari Lasso dan Penumpang Lain Dipastikan Selamat

Pesawat Garuda Indonesia mendarat . (Hanung Hambara/Jawa Pos)

JawaPos.com - Garuda Indonesia memastikan penerbangan GA-604 rute Jakarta–Makassar–Kendari pada Kamis (3/9) yang mengalami pecah ban berhasil mendarat dengan aman dan normal di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar.

Sebagaimana diketahui, pesawat yang mengalami pecah ban tersebut mengangkut Musisi ternama Indonesia yaitu Ari Laso.

Corporate Communications Division Head Garuda Indonesia, Dicky Irchamsyah, memastikan Seluruh penumpang dan awak pesawat berada dalam kondisi selamat.

Ia menjelaskan, penerbangan yang dilayani dengan pesawat Boeing 737-800NG beregistrasi PK-GFS tersebut berangkat dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada pukul 05.30 WIB.

“Dalam penerbangan menuju Makassar, awak pesawat mengidentifikasi adanya indikasi kendala teknis pada salah satu roda pendaratan pesawat dan segera menjalankan langkah mitigasi serta koordinasi operasional sesuai standar keselamatan penerbangan yang berlaku. Pesawat selanjutnya mendarat secara aman dan terkendali di Makassar pada pukul 09.27 WITA,” ujar Dicky ketika dikonfirmasi JawaPos.com, Kamis (3/9).

Dicky mengatakan, sebelum keberangkatan, pesawat telah menjalani pemeriksaan sesuai prosedur dan dinyatakan laik terbang. Setelah pesawat mendarat, Garuda Indonesia melakukan pemeriksaan teknis lanjutan secara menyeluruh guna memastikan seluruh aspek keselamatan dan kelaikudaraan terpenuhi.

Untuk memastikan perjalanan penumpang tetap dapat dilanjutkan, Garuda Indonesia menyiapkan pesawat pengganti bagi penerbangan Makassar–Kendari yang dijadwalkan berangkat pada pukul 19.45 WITA dan dijadwalkan tiba di Bandara Haluoleo, Kendari pukul 20.55 WITA.

“Garuda Indonesia juga telah memberikan service recovery kepada seluruh penumpang terdampak sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Editor: Kuswandi
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