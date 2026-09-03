Pesawat Garuda yang Ditumpangi Ari Lasso Pecah Ban di Udara, Kemenhub Buka Suara Ungkap Kronologi

JawaPos.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara buka suara terkait insiden pecah ban yang dialami pesawat Garuda Indonesia rute Jakarta–Makassar (GA604) pada Kamis (3/9).

Pesawat yang juga ditumpangi penyanyi Ari Lasso tersebut berhasil mendarat dengan selamat di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin usai menempuh penerbangan menegangkan.

Kemenhub memastikan seluruh penanganan penerbangan dan pascapendaratan telah dijalankan sesuai dengan standar dan prosedur keselamatan penerbangan yang berlaku.

Kronologi Ban Pecah Usai Lepas Landas

Insiden bermula ketika pesawat Boeing 737-800 dengan registrasi PK-GFS lepas landas dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Pada pukul 05.52 WIB, pihak Tower JATSC memberi tahu Pilot in Command (PIC) bahwa roda utama (main wheel) nomor 3 mengalami pecah ban setelah airborne.

Usai berkoordinasi via komunikasi Ground to Air (GTA) pada pukul 06.04 WIB, PIC memutuskan untuk tetap melanjutkan penerbangan menuju Makassar. Langkah antisipasi langsung disiapkan di Bandara Sultan Hasanuddin untuk mencegah potensi runway blocked.

Pesawat yang mengangkut 141 penumpang dan 8 awak tersebut akhirnya mendarat selamat pada pukul 09.13 WITA. Landas pacu sempat ditutup sementara melalui NOTAM Nomor A3284/26 guna memindahkan pesawat menuju parking stand dan membersihkan area dari potensi bahaya Foreign Object Debris (FOD).

"Sebanyak 141 penumpang dan 8 awak pesawat telah ditangani dengan mengutamakan keselamatan dan keamanan sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Lukman F. Laisa, Kamis (3/9).