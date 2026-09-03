Pesawat Garuda yang Ditumpangi Ari Lasso Pecah Ban di Udara, Kemenhub Buka Suara Ungkap Kronologi

Direktur Bandar Udara Ditjen Hubud, Lukman F Laisa. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)
JawaPos.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara buka suara terkait insiden pecah ban yang dialami pesawat Garuda Indonesia rute Jakarta–Makassar (GA604) pada Kamis (3/9).
Pesawat yang juga ditumpangi penyanyi Ari Lasso tersebut berhasil mendarat dengan selamat di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin usai menempuh penerbangan menegangkan.
Kemenhub memastikan seluruh penanganan penerbangan dan pascapendaratan telah dijalankan sesuai dengan standar dan prosedur keselamatan penerbangan yang berlaku.
Kronologi Ban Pecah Usai Lepas Landas
Insiden bermula ketika pesawat Boeing 737-800 dengan registrasi PK-GFS lepas landas dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta.
Pada pukul 05.52 WIB, pihak Tower JATSC memberi tahu Pilot in Command (PIC) bahwa roda utama (main wheel) nomor 3 mengalami pecah ban setelah airborne.
Usai berkoordinasi via komunikasi Ground to Air (GTA) pada pukul 06.04 WIB, PIC memutuskan untuk tetap melanjutkan penerbangan menuju Makassar. Langkah antisipasi langsung disiapkan di Bandara Sultan Hasanuddin untuk mencegah potensi runway blocked.
Pesawat yang mengangkut 141 penumpang dan 8 awak tersebut akhirnya mendarat selamat pada pukul 09.13 WITA. Landas pacu sempat ditutup sementara melalui NOTAM Nomor A3284/26 guna memindahkan pesawat menuju parking stand dan membersihkan area dari potensi bahaya Foreign Object Debris (FOD).
"Sebanyak 141 penumpang dan 8 awak pesawat telah ditangani dengan mengutamakan keselamatan dan keamanan sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Lukman F. Laisa, Kamis (3/9).
Ia juga mengapresiasi respons cepat dan koordinasi intensif dari seluruh pihak yang terlibat. Mulai dari awak pesawat, pengelola bandara, AirNav Indonesia, hingga tim teknis Garuda Indonesia dan GMF AeroAsia.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Al-Hilal vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: The Blue Waves Amankan 3 Poin di Kandang!
Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai
Prediksi Skor Udinese vs Venezia di Coppa Italia: Sang Zebra Kecil Berpeluang Menang di Friuli!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Kasus Penipuan Rp 3,5 Miliar Dihentikan Usai Ruben Onsu Berdamai dengan Pelapor
Profil Matheus Lagoa! Legenda dan Kapten Anapolis, Puzzle Terakhir Persebaya Surabaya
Prediksi Skor West Ham vs Wolverhampton, Kemenangan Perdana atau Lanjutkan Tren Positif
Obligasi Danantara: Dana Murah Pembangunan yang Rentan TPPU?
Breaking News! Persebaya Surabaya Rekrut Kapten Anapolis FC Matheus Lagoa
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa