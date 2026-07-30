Ari Lasso Reuni dan Konser Dadakan di Puslatda Jatim, Alumni SMAN 2 Surabaya Jadi Tamu Spesial Atlet Panjat Tebing

JawaPos.com - Atlet panjat tebing Puslatda Jawa Timur kedatangan tamu spesial, Senin (27/7) siang. Penyanyi Ari Lasso hadir di sela-sela latihan untuk bertemu sejumlah kawan lamanya, seperti pelatih panjat tebing Jatim Ronald Mamarimbing serta Ketua Umum FPTI Jawa Timur Hengky Irawan.

Ari menyempatkan diri mampir di sela menghadiri reuni alumni SMAN 2 Surabaya.

"Barusan tampil di Kediri, lalu lanjut reuni di Surabaya. Kebetulan kami sempat kontak-kontakan, akhirnya dia mampir ke Lapangan Jatim Seger," kata Hengky.

Suasana reuni yang berlangsung sekitar dua jam itu berjalan hangat. Ari mengenang masa mudanya, termasuk saat aktif di organisasi pecinta alam SMAN 2 Surabaya, Smadapala, yang kini berganti nama menjadi Argawana.

"Saya rekaman album pertama Dewa 19, meledak, tapi tidak meninggalkan Argawana saya di SMAN 2. Saya jadi pembina dan pelatih sampai sekitar tahun 1994, jadi setiap bulan Desember saya pulang dari Jakarta melatih pendidikan dasar Argawana," kenang Ari saat memberikan sambutan di hadapan atlet Puslatda panjat tebing Jatim.