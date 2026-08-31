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Muhammad Ridwan
Senin, 31 Agustus 2026 | 19.12 WIB

Prabowo Terima Kartu Anggota NU di Muktamar NU: Kehormatan Besar bagi Saya

Presiden Prabowo Subianto menerima Kartu Tanda Anggota Nahdlatul Ulama (KartaNU) dalam acara penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8). (YouTube Setpres) - Image

Presiden Prabowo Subianto menerima Kartu Tanda Anggota Nahdlatul Ulama (KartaNU) dalam acara penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8). (YouTube Setpres)

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menerima Kartu Tanda Anggota Nahdlatul Ulama (KartaNU) saat penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8).

Penyerahan KTA NU kepada Prabowo berlangsung setelah Rais Aam PBNU terpilih, KH Miftachul Akhyar, menyampaikan pidato sebagai bagian dari rangkaian kepemimpinan baru PBNU.

Prabowo mengaku terkesan dengan pemberian KTA NU tersebut. Ia mengatakan kehadirannya dalam penutupan Muktamar ke-35 NU juga berkaitan dengan janji yang sebelumnya telah disampaikan.

"Saya terkesan. Saya memenuhi janji saya, karena saya dapat telepon berapa hari yang lalu, berita dari Gus Yahya, kartu anggota sudah ada," kata Prabowo saat menyampaikan sambutan.

Menurut Prabowo, kabar mengenai telah tersedianya kartu anggota NU tersebut menjadi salah satu alasan dirinya memutuskan untuk hadir dalam acara penutupan Muktamar NU di Jombang.

"Makanya saya datang. Saya datang karena janji. Janji harus dipegang. Begitu saya dapat, saya putuskan saya hadir," ucapnya.

Prabowo turut menyampaikan apresiasinya atas pemberian KTA tersebut. Ia menilai keanggotaan NU yang diterimanya merupakan sebuah kehormatan.

"Terima kasih. Ini kehormatan besar bagi saya, dan ini di sini ada luar biasa lagi di sini. Di bawahnya disebut anggota seumur hidup," jelasnya.

Penerimaan KTA NU itu menjadi salah satu momen yang mencuri perhatian dalam penutupan Muktamar ke-35 NU.

Prabowo tampak menerima kartu tersebut di hadapan para peserta dan jajaran pengurus NU.

Editor: Bayu Putra
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