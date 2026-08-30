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Muhammad Ridwan
Senin, 31 Agustus 2026 | 04.28 WIB

9 Ulama Terpilih jadi Anggota AHWA Muktamar ke-35 NU, Nurul Huda Djazuli Raih Suara Terbanyak

Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Aula Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang.&nbsp;(Anggi Fridianto/Jawa Pos Radar Jombang) - Image

Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Aula Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang.&nbsp;(Anggi Fridianto/Jawa Pos Radar Jombang)

JawaPos.com - Sebanyak sembilan ulama terpilih sebagai anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi (AHWA) dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU). Kesembilan ulama tersebut selanjutnya akan menjalankan tugas penting dalam proses pemilihan Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Penetapan sembilan anggota AHWA dilakukan berdasarkan hasil tabulasi suara calon AHWA yang disampaikan dalam Rekapitulasi Nasional Hasil Tabulasi Suara Calon AHWA Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Minggu (30/8).

Ketua Panitia Pelaksana Muktamar ke-35 NU, Saifullah Yusuf, mengatakan sembilan ulama yang memperoleh suara terbanyak akan segera menjalankan sidang AHWA untuk menentukan Rais Aam PBNU.

"Nah, setelah itu anggota AHWA akan bersidang untuk memilih Rais Aam. Setelah terpilih Rais Aam, maka akan dilanjutkan dengan sidang pemilihan ketua umum,” kata pria yang karib disapa Gus Ipul mengutip NU Online.

Dalam proses penghitungan suara yang dilakukan melalui enam bilik atau panel, tercatat sebanyak 4.703 suara masuk. Suara tersebut diberikan kepada 34 ulama yang menjadi calon anggota AHWA.

KH Nurul Huda Djazuli dari Ploso berada di posisi teratas setelah memperoleh 485 suara atau 10,31 persen. Perolehan tersebut menjadikannya ulama dengan suara terbanyak dalam tabulasi usulan para muktamirin.

Di posisi kedua terdapat TGK. KH Nuruzzahri Yahya atau yang dikenal sebagai Waled Nu. Ia mendapatkan 477 suara atau 10,14 persen dari total suara yang masuk.

Selanjutnya, AG. Dr. KH. Baharuddin HS, MA memperoleh 392 suara atau 8,34 persen. Posisi berikutnya ditempati KH Miftachul Akhyar dengan 350 suara atau 7,44 persen dan KH Afifuddin Muhajir yang meraih 339 suara atau 7,21 persen.

KH Anwar Iskandar juga masuk dalam jajaran sembilan besar dengan perolehan 326 suara atau 6,93 persen. Setelahnya, KH Anwar Manshur dari Lirboyo memperoleh 303 suara atau 6,44 persen.

Editor: Sabik Aji Taufan
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