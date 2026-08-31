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Dimas Choirul
Senin, 31 Agustus 2026 | 19.11 WIB

Muktamar ke-35 NU Singgung Program MBG, Minta Pemerintah Jalankan Putusan MK mulai 2027

Muktamar ke-35 NU di Jombang. (Radar Jombang) - Image

Muktamar ke-35 NU di Jombang. (Radar Jombang)

JawaPos.com - Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, menyinggung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pemerintah diminta menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait anggaran MBG mulai tahun anggaran 2027.

Rekomendasi tersebut dibacakan KH Solahuddin Al Ayyub, penanggung jawab Komisi C Bahtsul Masa'il Diniyah al Qonuniyyah, dalam sidang pleno Muktamar NU ke-35 di Gedung Serba Guna (GSG) Ponpes Bahrul Ulum Tambakberas, Sabtu (29/8).

"PBNU merekomendasikan kepada pemerintah untuk menjalankan putusan MK tentang MBG pada tahun anggaran 2027," ucap Solahuddin saat membacakan rekomendasi, dilansir dari Radar Jombang (Jawa Pos Group), dikutip Senin (31/8).

Menurutnya, pelaksanaan putusan tersebut tidak perlu menunggu hingga 2028. "Tidak menunggu sampai di 2028," lanjutnya

Adapun rekomendasi itu merujuk pada amanat UUD 1945 yang mengatur alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN. Namun, Muktamar NU menilai alokasi tersebut belum dijalankan secara maksimal.

"Namun demikian, dalam praktiknya anggaran 20 persen tersebut tidak dijalankan secara maksimal," ujarnya.

Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah penggunaan anggaran pendidikan untuk membiayai program MBG. Kondisi tersebut dinilai dapat mengurangi ruang anggaran yang semestinya digunakan untuk kebutuhan pendidikan.

Solahuddin kemudian menyebut putusan MK Nomor 40/PUU/2021/2026 yang memutuskan anggaran pendidikan tidak boleh digunakan untuk membiayai MBG. Karena itu, PBNU merekomendasikan agar pemerintah segera menyesuaikan kebijakan anggaran dengan putusan tersebut.

Terkait penyusunan anggaran juga diminta mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan keadilan serta menghindari pemborosan.

Editor: Bintang Pradewo
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