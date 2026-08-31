Mengenal Gus Kikin, dari Santri, Pelaut, Pengasuh Pondok hingga Memimpin PBNU

JawaPos.com – Nama KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin kini menempati posisi penting dalam perjalanan Nahdlatul Ulama (NU). Ia dipercaya memimpin Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sebagai Ketua Umum masa khidmat 2026–2031 setelah ditetapkan melalui musyawarah Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) dalam Muktamar ke-35 NU di Jombang, Jawa Timur.

Namun, perjalanan Gus Kikin menuju pucuk kepemimpinan PBNU bukanlah proses yang berlangsung secara instan. Jauh sebelum dipercaya memimpin organisasi Islam terbesar di Indonesia itu, ia telah lama berkiprah di lingkungan pesantren, dunia usaha dan struktur Nahdlatul Ulama.

Sosoknya juga memiliki hubungan genealogis yang kuat dengan sejarah NU. Gus Kikin merupakan cicit KH Muhammad Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama sekaligus pendiri Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang.

Lahir dari Keluarga Pesantren

Gus Kikin lahir di lingkungan Pondok Pesantren Sunan Ampel, Jombang, pada 17 Agustus 1958. Ia merupakan putra KH Mahfudz Anwar dan Nyai Hj Abidah Ma'shum.

Dari garis ibunya, nasab Gus Kikin terhubung dengan keluarga KH Hasyim Asy'ari. Ibunya, Nyai Hj Abidah Ma'shum, merupakan putri Nyai Hj Khoiriyah Hasyim, putri KH Hasyim Asy'ari.

Lingkungan keluarga tersebut membuat Gus Kikin tumbuh dalam tradisi pesantren sejak kecil. Pendidikan agama tidak hanya diperolehnya dari keluarga, tetapi juga melalui proses belajar di sejumlah pesantren di Jombang.

Ia pernah menimba ilmu di Pondok Pesantren Sunan Ampel yang didirikan ayahnya dan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Seblak, pesantren yang didirikan kakeknya.

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