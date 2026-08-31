Prabowo Resmi Tutup Muktamar ke-35 dan Terima KTA NU Seumur Hidup

Presiden Prabowo resmi menutup Muktamar NU ke 35 di Tambakberas, Jombang, Senin (31/8/2026)
JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto resmi menerima Kartu Tanda Anggota (KTA) Nahdlatul Ulama (NU) dalam rangkaian penutupan Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026).
Penyerahan KTA tersebut sekaligus menandai terpenuhinya janji Prabowo untuk kembali hadir dalam penutupan Muktamar ke-35 NU apabila kartu keanggotaan yang sebelumnya ia minta telah diterbitkan.
KTA itu diserahkan oleh mantan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dan didampingi Ketua Umum PBNU terpilih, KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin.
Dalam sambutannya, Prabowo menyebut penerimaan KTA NU sebagai sebuah kehormatan. Ia juga mengungkapkan bahwa kartu tersebut mencantumkan status anggota seumur hidup.
"Ini kehormatan besar bagi saya. Di sini disebut anggota seumur hidup, ini luar biasa," kata Prabowo.
Momen tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam penutupan Muktamar ke-35 NU yang berlangsung di Jombang.
Muktamar yang digelar 27-31 Agustus 2026 itu telah menetapkan KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam dan Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU masa khidmat 2026-2031.
Dalam pidatonya, Prabowo kemudian mengaitkan posisi NU dengan kondisi Indonesia sebagai negara besar dengan jumlah penduduk yang mendekati 300 juta jiwa.
Prabowo juga kembali menyampaikan kebijakan pemerintah melakukan penataan perusahaan negara atau BUMN.
"Desember 31 2026 kami akan menutup lagi paling sedikit 700 lagi," katanya.
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