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Dony Lesmana Eko Putra
Senin, 31 Agustus 2026 | 15.05 WIB

Gus Kikin Resmi Terpilih Jadi Ketua Umum PBNU 2026–2031, Unggul 472 Suara

Ketua PWNU Jawa Timur, Gus Kikin diusung PCNU se-Jatim sebagai kandidat Ketua Umum PBNU pada Muktamar ke-35 NU akhirnya terpilih sebagai ketua PBNU 2026–2031. (Novia Herawati/ JawaPos.com) - Image

Ketua PWNU Jawa Timur, Gus Kikin diusung PCNU se-Jatim sebagai kandidat Ketua Umum PBNU pada Muktamar ke-35 NU akhirnya terpilih sebagai ketua PBNU 2026–2031. (Novia Herawati/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Babak penentuan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) akhirnya menghasilkan nama baru di pucuk organisasi. KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin terpilih sebagai Ketua Umum PBNU masa khidmah 2026–2031, setelah sembilan ulama yang tergabung dalam Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) sepakat menunjuknya dalam musyawarah di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Senin (31/8).

Keputusan tersebut menjadi puncak rangkaian Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama yang digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur.

Sebelum masuk ke forum AHWA, Gus Kikin memperoleh dukungan terbanyak dalam proses tabulasi calon Ketua Umum PBNU. Ia mengantongi 472 suara, mengungguli empat kandidat lain yang dinyatakan lolos ke tahap berikutnya.

Penetapan Gus Kikin diumumkan anggota AHWA, KH Anwar Iskandar, dalam Sidang Pleno V Muktamar ke-35 NU di Gedung Serba Guna Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas.

“Setelah melakukan musyawarah dari lima calon yang diajukan, anggota AHWA secara mufakat memilih KH Abdul Hakim, atau sehari-hari disebut Gus Kikin, menjadi Ketua Umum PBNU masa khidmah 2026–2031,” ujar KH Anwar saat membacakan keputusan AHWA.

AHWA Tetapkan Gus Kikin Secara Mufakat

KH Anwar menjelaskan, musyawarah AHWA berlangsung tertutup pada Senin pagi di lingkungan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas.
Rapat dimulai sekitar pukul 06.20 WIB dan berakhir pukul 07.00 WIB.

Musyawarah diawali dengan pembacaan Ummul Quran dan ditutup dengan doa.

Menurut KH Anwar, keputusan memilih Gus Kikin telah dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani seluruh sembilan anggota AHWA.

Sembilan anggota AHWA tersebut yakni KH Nurul Huda Jazuli, TGK KH Nuruzzahri Yahya, KH Baharuddin HS, KH Miftachul Akhyar, KH Afifuddin Muhajir, KH Anwar Iskandar, KH Anwar Manshur, KH Said Aqil Siradj, dan KH Abun Bunyamin.

Sebelumnya, forum Muktamar menyepakati perubahan mekanisme pemilihan Ketua Umum PBNU. Penentuan ketua umum diserahkan kepada sembilan ulama yang tergabung dalam AHWA.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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