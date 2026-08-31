Kritik Hasil Muktamar ke-35 NU, Gus Lilur: Mereka Bukan Menang, Tapi Dimenangkan

JawaPos.com - Warga Nahdlatul Ulama (NU) HRM Khalilur R. Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur melontarkan kritik tajam terhadap rangkaian Muktamar ke-35 NU yang digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, pada 27-31 Agustus 2026.

Gus Lilur menilai, hasil pemilihan Rais Aam dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2026-2031 tidak tepat jika hanya dipandang sebagai kemenangan salah satu kelompok. Menurutnya, hasil tersebut terjadi dalam situasi ketika kontestasi tidak berlangsung secara penuh.

"Mereka bukan menang. Mereka menang karena tidak ada pertarungan," kata Gus Lilur dalam catatan refleksinya mengenai Muktamar ke-35 NU, Senin (31/8).

Dalam refleksinya, Gus Lilur menggunakan istilah "Papi Umba Pakocir" untuk menggambarkan situasi politik yang berkembang menjelang pemilihan. Akronim tersebut merupakan kependekan dari "Panglima pergi umrah tiba-tiba, pasukan kocar-kacir".

Ia kemudian menyoroti keputusan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin yang meninggalkan arena muktamar untuk melaksanakan ibadah umrah pada saat proses pemilihan.

Menurut Gus Lilur, Gus Muhaimin sebelumnya disebut aktif membangun dukungan bagi KH Said Aqil Siradj untuk menduduki posisi Rais Aam PBNU. Nama Said Aqil bahkan masuk dalam sembilan besar calon anggota Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA) dengan mengantongi 273 suara.

Sembilan anggota AHWA selanjutnya memiliki kewenangan untuk menentukan Rais Aam PBNU melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam forum muktamar.