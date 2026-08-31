Prabowo Resmi jadi Anggota Seumur Hidup NU: Kehormatan bagi Saya

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto resmi menjadi bagian dari Jamaah Nahdlatul Ulama (NU) seumur hidup.

Sebab, ia telah menerima Kartu Anggota Nahdlatul Ulama (KartaNU) yang berlaku seumur hidup.

KartaNU Prabowo itu diserahkan langsung oleh Rais ‘Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terpilih periode 2026-2031, KH Miftachul Akhyar.

Penyerahan berlangsung dalam rangkaian penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8).

Dalam prosesi tersebut, KH Miftachul Akhyar didampingi Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.

Prabowo pun menyampaikan apresiasinya setelah menerima KartaNU. Ia menganggap status tersebut sebagai sebuah kehormatan besar bagi dirinya.

“Terima kasih. Ini kehormatan besar bagi saya. Dan disini ada luar biasa lagi. Di bawahnya disebut: Anggota seumur hidup. Ini luar biasa ini,” ucapnya dalam sambutan.

Prabowo mengatakan, kehadirannya dalam penutupan Muktamar ke-35 NU juga berkaitan dengan kabar bahwa KartaNU miliknya telah selesai dicetak.