Prabowo Resmi jadi Anggota Seumur Hidup NU: Kehormatan bagi Saya

Presiden Prabowo menyampaikan sambutan dalam penutupan Muktamar ke-35 NU di Jombang, Senin (31/8). Ia resmi menjadi anggota NU seumur hidup. (YouTube Setpres)
JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto resmi menjadi bagian dari Jamaah Nahdlatul Ulama (NU) seumur hidup.
Sebab, ia telah menerima Kartu Anggota Nahdlatul Ulama (KartaNU) yang berlaku seumur hidup.
KartaNU Prabowo itu diserahkan langsung oleh Rais ‘Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terpilih periode 2026-2031, KH Miftachul Akhyar.
Penyerahan berlangsung dalam rangkaian penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8).
Dalam prosesi tersebut, KH Miftachul Akhyar didampingi Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.
Prabowo pun menyampaikan apresiasinya setelah menerima KartaNU. Ia menganggap status tersebut sebagai sebuah kehormatan besar bagi dirinya.
“Terima kasih. Ini kehormatan besar bagi saya. Dan disini ada luar biasa lagi. Di bawahnya disebut: Anggota seumur hidup. Ini luar biasa ini,” ucapnya dalam sambutan.
Prabowo mengatakan, kehadirannya dalam penutupan Muktamar ke-35 NU juga berkaitan dengan kabar bahwa KartaNU miliknya telah selesai dicetak.
“Saya terkesan, saya memenuhi janji saya. Karena saya dapat telepon beberapa hari yang lalu, berita dari Gus Yahya: Kartu Anggota sudah ada. Makanya saya datang. Saya datang karena janji. Janji harus dipegang. Begitu saya dapat, saya putuskan saya hadir,” lanjut Prabowo.
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Jawa Pos
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