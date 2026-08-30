Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Muhammad Ridwan
Senin, 31 Agustus 2026 | 04.00 WIB

Donasi Netizen Mampu Biayai Makanan hingga Bantuan Medis Demo 27 Agustus 2026

Sejumlah Anggota PPSU membersihkan sisa batu serta sampah sisa demo lainnya di Jalan Penjernihan, Jakarta, Jumat (28/08/2026). (Hanung Hambara/Jawa Pos) - Image

Sejumlah Anggota PPSU membersihkan sisa batu serta sampah sisa demo lainnya di Jalan Penjernihan, Jakarta, Jumat (28/08/2026). (Hanung Hambara/Jawa Pos)

JawaPos.com - Solidaritas warga dalam penyampaian aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, pada Kamis (27/8) dinilai tidak hanya memperlihatkan dinamika demokrasi, tetapi juga menghadirkan berbagai bentuk solidaritas antarmasyarakat.

Solidaritas tersebut terlihat melalui beragam cara, mulai dari poster-poster satir yang menyampaikan kritik, gerakan bersama menjaga kebersihan lokasi aksi, hingga penggalangan donasi untuk memenuhi kebutuhan logistik dan medis di lapangan.

Founder Humanity Care, Chandra, mengatakan gerakan bertajuk “Donasi Warga Threads untuk Warga Indonesia” tersebut dilakukan untuk menyediakan makanan dan minuman secara cuma-cuma bagi masyarakat yang berada di lokasi aksi.

Menurut Chandra, makanan dan minuman yang dibagikan tidak hanya berasal dari satu pihak. Komunitas tersebut turut memberdayakan para pelaku UMKM jalanan dengan membeli dagangan mereka untuk kemudian dibagikan kepada warga.

“Kurang lebih 50 pedagang yang kami borong seperti itu. Pedagangnya bermacam-macam ya, ada kopi, ada minuman-minuman dingin, ada makanan, ada camilan,” kata Chandra kepada wartawan, Minggu (30/8).

Selain makanan dan minuman, solidaritas juga diwujudkan melalui pengumpulan dana secara bersama-sama oleh warga Threads. Donasi yang terkumpul kemudian digunakan untuk menyediakan fasilitas pendukung, salah satunya toilet portable yang dapat dimanfaatkan masyarakat selama berada di lokasi aksi.

Chandra menilai kontribusi yang diberikan masyarakat, meski berasal dari patungan dalam jumlah yang berbeda-beda, dapat menghasilkan manfaat yang besar ketika dikelola dan disalurkan secara tepat.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi tidak selalu diwujudkan melalui kehadiran secara langsung dalam aksi. Dukungan juga dapat diberikan melalui bantuan logistik, fasilitas, maupun upaya menjaga kenyamanan dan keselamatan sesama warga.

Namun, dinamika di lapangan maupun di ruang digital tetap memiliki tantangan. Kemunculan aksi kerusuhan, provokasi, serta penyebaran informasi yang belum terverifikasi berpotensi mengaburkan substansi aspirasi yang ingin disampaikan masyarakat.

Editor: Sabik Aji Taufan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Habib Bahar Melayat Korban Demo 27 Agustus di Pejompongan, Tantang Ormas GRIB - Image
Jabodetabek

Habib Bahar Melayat Korban Demo 27 Agustus di Pejompongan, Tantang Ormas GRIB

Minggu, 30 Agustus 2026 | 20.14 WIB

GRIB Jaya Bantah Terlibat Kerusuhan Demo 27 Agustus, Kehadiran Hercules Hanya Pantau Situasi - Image
Nasional

GRIB Jaya Bantah Terlibat Kerusuhan Demo 27 Agustus, Kehadiran Hercules Hanya Pantau Situasi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 17.04 WIB

Khofifah Doakan Emil Jadi Komandan Jawa Timur Saat Hadiri Musda Demokrat - Image
Politik

Khofifah Doakan Emil Jadi Komandan Jawa Timur Saat Hadiri Musda Demokrat

Minggu, 30 Agustus 2026 | 14.10 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin! - Image
1

Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin!

2

Prediksi Skor Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol 2026/2027: Sengit, Berakhir Imbang?

3

Prediksi Skor Deportivo Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol: Babazorros Bisa Buat Kejutan

4

Kronologi Kericuhan di Pejompongan yang Tewaskan Lansia dan Bikin Pelajar Babak Belur

5

Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Newcastle di Liga Inggris 2026/2027: Sengit, Berpotensi Imbang!

6

Prediksi Skor Levante vs Real Betis di Liga Spanyol 2026/2027: Tim Tamu Bisa Curi 3 Poin!

7

Prediksi Skor Bournemouth vs Everton di Liga Inggris 2026/2027: Berpotensi Imbang!

8

Prediksi Skor Coventry City vs Hull City di Liga Inggris 2026/2027: Bisa Berakhir Imbang!

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

Prediksi Susunan Pemain AC Milan vs Venezia: Fisik Adrien Rabiot Belum Siap, Rafael Leao Absen

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore