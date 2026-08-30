Donasi Netizen Mampu Biayai Makanan hingga Bantuan Medis Demo 27 Agustus 2026

JawaPos.com - Solidaritas warga dalam penyampaian aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, pada Kamis (27/8) dinilai tidak hanya memperlihatkan dinamika demokrasi, tetapi juga menghadirkan berbagai bentuk solidaritas antarmasyarakat.

Solidaritas tersebut terlihat melalui beragam cara, mulai dari poster-poster satir yang menyampaikan kritik, gerakan bersama menjaga kebersihan lokasi aksi, hingga penggalangan donasi untuk memenuhi kebutuhan logistik dan medis di lapangan.

Founder Humanity Care, Chandra, mengatakan gerakan bertajuk “Donasi Warga Threads untuk Warga Indonesia” tersebut dilakukan untuk menyediakan makanan dan minuman secara cuma-cuma bagi masyarakat yang berada di lokasi aksi.

Menurut Chandra, makanan dan minuman yang dibagikan tidak hanya berasal dari satu pihak. Komunitas tersebut turut memberdayakan para pelaku UMKM jalanan dengan membeli dagangan mereka untuk kemudian dibagikan kepada warga.

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“Kurang lebih 50 pedagang yang kami borong seperti itu. Pedagangnya bermacam-macam ya, ada kopi, ada minuman-minuman dingin, ada makanan, ada camilan,” kata Chandra kepada wartawan, Minggu (30/8).

Selain makanan dan minuman, solidaritas juga diwujudkan melalui pengumpulan dana secara bersama-sama oleh warga Threads. Donasi yang terkumpul kemudian digunakan untuk menyediakan fasilitas pendukung, salah satunya toilet portable yang dapat dimanfaatkan masyarakat selama berada di lokasi aksi.

Chandra menilai kontribusi yang diberikan masyarakat, meski berasal dari patungan dalam jumlah yang berbeda-beda, dapat menghasilkan manfaat yang besar ketika dikelola dan disalurkan secara tepat.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi tidak selalu diwujudkan melalui kehadiran secara langsung dalam aksi. Dukungan juga dapat diberikan melalui bantuan logistik, fasilitas, maupun upaya menjaga kenyamanan dan keselamatan sesama warga.