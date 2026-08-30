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Ryandi Zahdomo
Minggu, 30 Agustus 2026 | 20.14 WIB

Habib Bahar Melayat Korban Demo 27 Agustus di Pejompongan, Tantang Ormas GRIB

Habib Bahar bin Smith - Image

Habib Bahar bin Smith

JawaPos.con - Pendakwah Habib Bahar bin Smith melayat ke rumah duka Bambang Setiawan, 59, korban tewas akibat dugaan penganiayaan saat kerusuhan demo 27 Agustus lalu. 

Dalam kunjungannya, Bahar menantang ormas-ormas yang menyusup dalam aksi demonstrasi 27 Agustus dan melakukan aksi premanisme, untuk berhadapan dengan dirinya, termasuk ormas Gerakan Rakyat indonesia Bersatu (GRIB).

Ia menegaskan siap mendampingi keluarga almarhum serta pasang badan menghadapi aksi premanisme yang menyusup dalam demonstrasi.

Ia mengecam keras aksi keji yang menyasar lansia tersebut serta menuntut penegakan hukum tanpa pandang bulu.

Di hadapan keluarga korban, Habib Bahar mengutuk keras perbuatan para pelaku yang dinilainya biadab.

Ia mendesak aparat kepolisian untuk bertindak tegas dan menangkap seluruh oknum yang terlibat tanpa pandang bulu.

"Termasuk ormas itu, mau GRIB, siapa pun yang ikut di situ, semua harus ditangkap, ditahan. Nggak ada urusan. Mau adu domba rakyat kayak begitu, biadab. Mereka kan jadi penjilat-penjilat pejabat, jadi penjaga, pelindung, anjing-anjing pejabat. Makanya mereka semena-mena kepada rakyat, biadab, kurang ajar," tegas Habib Bahar dalam video beredar dikutip, Minggu (30/8).

Ia menilai keberadaan oknum premanisme yang membela kepentingan penguasa telah mengintimidasi masyarakat kecil.

Tak Gentar Hadapi Ancaman

Habib Bahar menegaskan bahwa dirinya tidak akan mundur sedikit pun. Ia menantang siapapun pihak yang berbuat kemungkaran dan merugikan masyarakat.

"Hei, preman-preman itu semua, kumpulin jadi satu mereka semua. Kumpulin jadi satu semua preman-preman. Semua siapa pun yang berbuat kemungkaran, siapa pun kumpulin semua jadi satu, lawan ana," tegasnya.

Editor: Bayu Putra
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