Polisi Janji usut Tewasnya Bambang Setiawan, Warga Pejompongan yang Sempat Hilang Dicari Istrinya

JawaPos.com - Aparat kepolisian berjanji mengusut penyebab tewasnya Bambang Setiawan. Warga Pejompongan, Tanah Abang, Jakarta Pusat (Jakpus), itu sempat hilang dan dicari oleh istrinya pada Kamis malam (27/8).
Berdasar keterangan dari Polda Metro Jaya, Bambang dievakuasi dari lokasi kerusuhan jelang tengah malam. Saat itu, petugas kesehatan dari pihak kepolisian mengevakuasi korban dalam keadaan pingsan ke Rumah Sakit (RS) Mintohardjo.
Namun, nyawanya tidak dapat diselamatkan. Jenazah Bambang kemudian dibawa ke RS Polri Kramat Jati di Jakarta Timur (Jaktim) dan diserahkan kepada pihak keluarga pada Jumat (28/8).
”Kemudian tadi yang (korban) meninggal dunia, kami sedang melakukan penyelidikan dan mengumpulkan fakta-fakta hukum yang ada di lapangan yang kami peroleh,” terang Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin dalam konferensi pers tadi malam.
Iman menekankan bahwa dalam proses penegakan hukum, pihaknya mengutamakan keselamatan masyarakat, keselamatan jiwa, harta benda, kemudian penghormatan atas Hak Asasi Manusia (HAM).
”Kami lebih mengedepankan imbauan dan humanisme terhadap siapa pun, termasuk terhadap perusuh,” ujarnya.
Namun demikian, perwira menengah Polri dengan tiga kembang di pundak itu memastikan bahwa penindakan hukum yang tegas tetap dilakukan dengan memperhatikan dan menjunjung tinggi HAM.
”Namun demikian ketika mereka melakukan pengrusakan tentunya kami juga tidak membiarkan dan kami lakukan penindakan hukum,” tegasnya.
Karena itu, Polda Metro Jaya menangkap sebanyak 315 orang dalam kerusuhan di Pejompongan. Dari angka tersebut, 45 orang kini sudah berstatus tersangka kasus pengrusakan dan penganiayaan.
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