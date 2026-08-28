Pengakuan Hafiz Quran Korban Salah Tangkap di Pejompongan: Dipaksa Ngaku Provokator

Faturrohman, 18, kembali ke rumahnya setelah menjadi korban penganiayaan oleh kelompok orang tidak dikenal (OTK) saat pembubaran massa demonstrasi di kawasan Pejompongan Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)
JawaPos.com - Faturrohman, 18, korban penganiayaan dan salah tangkap saat pembubaran massa aksi di Pejompongan Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat, membeberkan kronologi insiden kekerasan yang menimpanya.
Pemuda Hafiz Quran itu mengaku diseret dari gang rumahnya sendiri, diintimidasi, hingga dipaksa mengaku sebagai provokator kerusuhan.
Peristiwa tersebut terjadi ketika massa yang terdesak mulai masuk ke area pemukiman warga.
Saat itu, Faturrohman sedang berdiri di area gang rumahnya sebelum sekumpulan orang mendatanginya secara mendadak.
Faturrohman menegaskan dirinya sama sekali tidak ikut dalam aksi demonstrasi di depan gedung DPR.
Meskipun telah menjelaskan statusnya sebagai warga setempat, sekelompok orang yang mengaku sebagai intel tersebut tetap menarik dan menyeretnya ke luar pemukiman.
"Sudah, saya ngomong ini saya warga sini. Dia enggak percaya, ya sudah saya dibawa ke luar," ujar Fatur di rumahnya, Jumat (28/8).
Setelah ditarik keluar dari area gang, ia dibawa ke kawasan DPR sebelum akhirnya dipindahkan ke Polda Metro Jaya.
Selama proses tersebut, Fatur mengaku mengalami intimidasi verbal dan pemaksaan untuk mengakui peranan yang tidak pernah ia lakukan.
Saat ditanya mengenai adanya pemaksaan untuk mengaku sebagai provokator, Faturrohman membenarkan hal tersebut. "Ada pemaksaan (disuruh mengaku). Ya begitulah," ungkapnya.
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Jawa Pos
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