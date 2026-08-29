Tidak Hanya Konsentrasi untuk Muktamar, Muktamirin NU Juga Peduli Korban Gempa NTT

JawaPos.com - Peserta Muktamar ke-35 NU tidak hanya berkonsentrasi memikirkan untuk kegiatan demokratis organisasi saja. Mereka juga memikirkan nasib korban gempa Nusa Tenggara Timur (NTT).

KH Yusuf Chudlori (Gus Yusuf) mengajak muktamirin atau peserta Muktamar ke-35 NU untuk memberikan bantuan kepada korban gempa NTT. “NU harus menunjukkan kepedulian pada masalah bangsa yang sedang terjadi dan berupaya memberikan solusi,” ujar Gus Yusuf yang juga calon ketua umum PBNU itu pada Jumat (28/8).

Menurut pengasuh Pondok Pesantren Asrama Pendidikan Islam Tegalrejo Magelang, Jawa Tengah (Jateng), tersebut apa yang dihasilkan dari Muktamar ke-35 juga harus kembali pada jatidiri NU. Yaitu selalu memberikan sosuli bagi masalah kebangsaan.

Di sela-sela perhelatan muktamar, Gus Yusuf secara simbolis memberikan bantuan untuk korban gempa di NTT sebesar Rp 100 juta.

Bantuan Gus Yusuf secara simbolis diterima oleh beberapa perwakilan PCNU dari provinsi NTT. Di antaranya PCNU Alor, Malaka, Flores Timur dan Belu. Penyerahan disaksikan oleh ratusan perwakilan dari PCNU pendukung Gus Yusuf.

Gus Yusuf mengingatkan muktamirin bahwa energi muktamar jangan hanya habis untuk menentukan siapa calon ketua umum PBNU saja, sebaliknya harus fokus pada keputusan dan rekomendasi yang kontribusi NU dalam memecahkan tantangan dan dinamika yang dihadapi bangsa Indonesia.