Logo JawaPos
HomePendidikan
Author avatar - Image
Novia Herawati
Jumat, 28 Agustus 2026 | 23.40 WIB

Siswa 30 Madrasah di Jombang Belajar Daring Selama Muktamar ke-35 NU

Ilustrasi pembelajaran di kelas madrasah Ibtidaiyah. (Dok. JawaPos.com) - Image

Ilustrasi pembelajaran di kelas madrasah Ibtidaiyah. (Dok. JawaPos.com)

JawaPos.com - Sebanyak 30 madrasah di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, menerapkan pembelajaran daring (online) selama pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) 2026.

Keputusan tersebut tercantum dalam surat edaran Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang Nomor B-471/Kk.13.12.02/PP.00/08/2026. Kebijakan berlaku mulai 26 sampai 31 Agustus 2026.

Kepala Seksi Penma Kemenag Jombang, Nur Khojin menyebut pembelajaran daring diterapkan untuk mengantisipasi peningkatan arus lalu lintas dan kepadatan massa selama Muktamar NU ke-35.

’’Pelaksanaan pembelajaran tidak hanya dilakukan dengan satu metode. Madrasah dapat menggunakan Zoom maupun pemberian tugas kepada peserta didik,’’ katanya, dikutip dari Jawa Pos Radar Jombang, Jumat (28/8).

Kebijakan pembelajaran daring juga bertujuan menjaga keselamatan dan keamanan siswa, guru, serta tenaga kependidikan di tengah pelaksanaan Muktamar, tanpa mengganggu keberlangsungan proses pembelajaran.

Dalam regulasi tersebut, kepala madrasah bertanggung jawab mengatur pelaksanaan pembelajaran daring, sekaligus memastikan kegiatan belajar mengajar berlangsung efektif sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Pihak madrasah juga diwajibkan menyampaikan informasi terkait pelaksanaan pembelajaran daring kepada guru, siswa, serta orang tua atau wali peserta didik secara jelas.

Lembaga yang melakukan pembelajaran daring mulai dari jenjang Raudhatul Athfal (setara TK), Madrasah Ibtidaiyah (setara SD), MTs (setara SMP), dan MA (setara SMA), baik negeri maupun swasta.

Sekolah-sekolah tersebut di antaranya RA Muslimat Arif Rahman, RA Madinatul Ulum, RA Syafa’at, MIS Al Azhar, MIS Bahrul Ulum, MIN 1 Jombang, MTsN 4 Jombang.

Kemudian MTsN 16 Jombang, MA Fatah Hasyim, MA Muallimin Muallimat, MA Unggulan Wahab Hasbulloh, MAN 3 Jombang, MAN 4 Jombang, dan MTsN 3 Jombang.

Editor: Bayu Putra
Ikuti kami di Google
Sumber: Radar Jombang
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Hadiri Muktamar ke-35 NU, Khofifah Dorong Warga Nahdliyin Semakin Berdaya dan Produktif - Image
Berita Daerah

Hadiri Muktamar ke-35 NU, Khofifah Dorong Warga Nahdliyin Semakin Berdaya dan Produktif

Jumat, 28 Agustus 2026 | 20.55 WIB

Peserta Muktamar NU Dikarantina di Asrama Haji Surabaya, Ulama Soroti Dugaan Intervensi - Image
Berita Daerah

Peserta Muktamar NU Dikarantina di Asrama Haji Surabaya, Ulama Soroti Dugaan Intervensi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 20.00 WIB

Pesan Tegas Prabowo di Muktamar NU 35: Kalau NU Rukun, Indonesia Rukun - Image
Nasional

Pesan Tegas Prabowo di Muktamar NU 35: Kalau NU Rukun, Indonesia Rukun

Jumat, 28 Agustus 2026 | 02.04 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Rapid Vienna vs Hearts: Tuan Rumah Terancam Tumbang di Liga Konferensi Eropa - Image
1

Prediksi Skor Rapid Vienna vs Hearts: Tuan Rumah Terancam Tumbang di Liga Konferensi Eropa

2

Prediksi Skor Viking FK vs Dinamo Zagreb: Purgeri Diprediksi Menang Tipis di Norwegia!

3

Desta Resmi Hengkang dari Vindes, Perusahaan Berjalan Bersama Vincent Rompies

4

Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar

5

Prediksi Skor AEK Athens vs Levski Sofia di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Tuan Rumah Menang!

6

Prediksi Skor Celta Vigo vs Osasuna di Liga Spanyol 2026/2027: Los Celestes Bakal Raih 3 Poin!

7

Prediksi Skor Celje vs Slovan Bratislava di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Berujung Penalti?

8

Prediksi Skor Lyon vs Fenerbahce di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Kans Les Gones Menang!

9

Kiai Ta’in Tebuireng Dipolisikan Jelang Muktamar NU, TAAT Pasang Badan

10

Prediksi Skor Rapid Wien vs Hearts di Play-off Liga Konferensi Eropa: Tim Tamu Dijagokan Lolos!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore