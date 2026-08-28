Pos Polisi dan 5 Truk di Rusak Pendemo di Jakbar, Lalu Lintas Dipastikan Normal

JawaPos.com - Arus lalu lintas di wilayah Jakarta Barat, khususnya jalur Slipi hingga Tomang, dipastikan sudah kembali normal dan kondusif pada Jumat (28/8) pagi.

Hal ini menyusul imbas aksi kericuhan massa usai demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR yang sempat mengganggu akses jalan di kawasan Pejompongan hingga Palmerah.

Meski jalur kendaraan sudah dapat dilalui, kerusakan fisik akibat amukan massa masih terlihat di Pos Lalu Lintas Slipi.

Kondisi Pos Polisi Slipi dan Evakuasi Truk KBO Satlantas Polres Metro Jakarta Barat, AKP Sudarmo, mengonfirmasi bahwa Pos Polisi Slipi mengalami kerusakan pada sejumlah fasilitas bangunan akibat aksi massa pendorongan dari arah gedung DPR/MPR.

"Ya seperti yang dilihat ini pos kami, pos lalu lintas Slipi, baik yang di tengah maupun yang di pinggir, dirusak massa. Kalau yang dirusak sementara bangunan saja. Kebetulan ini pos tetap, tapi untuk sarana di dalam ada AC, ada kaca dan lain sebagainya. Itu saja yang dirusak," ujar AKP Sudarmo, Jumat (28/8).

Kerusakan pos Slipi merupakan kali kedua setelah pertama kali dirusak oleh massa pada demonstrasi Agustus tahun lalu.

"Sini sudah tahun yang lalu, tahun 2025 sama juga kejadiannya. Ini dirusak juga. Ini yang kedua kali," katanya.

AKP Sudarmo juga meluruskan kabar burung mengenai adanya pembakaran truk di kawasan Kemanggisan. Ia menegaskan tidak ada peristiwa pembakaran, melainkan hanya pengrusakan kendaraan.