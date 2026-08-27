Prabowo Janji Sekolah NU Dapat Layar Interaktif, Tahun Ini Langsung 4 Unit

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menyoroti persoalan pemerataan fasilitas pendidikan saat menghadiri Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang, Jawa Timur, Kamis (27/8/2026).

Beliau menyampaikan kabar yang ditunggu sekolah dan pesantren Nahdlatul Ulama. Ia mengakui masih ada lembaga pendidikan NU yang belum mendapatkan layar interaktif dan berjanji segera menuntaskan distribusinya.

Dalam pidatonya, Prabowo secara terbuka meminta maaf karena baru mengetahui masih banyak sekolah dan pesantren di bawah NU yang belum menerima fasilitas layar interaktif.

“Saya mau minta maaf kepada Nahdlatul Ulama, saya baru tahu bahwa layar interaktif panel banyak sekolah-sekolah pesantren NU yang belum menerima,” kata Prabowo.

Ia menjelaskan, persoalan tersebut berkaitan dengan pembagian kewenangan pengelolaan lembaga pendidikan antara kementerian.

Menurut Prabowo, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menangani sekolah negeri, sementara lembaga pendidikan di bawah NU berada dalam lingkup Kementerian Agama.

Karena itu, ia menegaskan keterlambatan tersebut bukan berarti sekolah NU tidak mendapatkan fasilitas yang sama. Prabowo bahkan menjanjikan distribusi layar interaktif untuk sekolah-sekolah NU segera dilakukan.

“Tahun ini sekolah-sekolah negeri semuanya akan menerima tambahan tiga. Tapi NU segera akan menerima langsung empat,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menjadi salah satu poin penting dalam pidato Prabowo di hadapan keluarga besar NU. Presiden menegaskan bahwa pemerintah ingin memperkuat sekaligus memberdayakan NU, termasuk pesantren dan lembaga pendidikannya.