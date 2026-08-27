Prabowo Janji Sekolah NU Dapat Layar Interaktif, Tahun Ini Langsung 4 Unit

Presiden RI Prabowo saat memberikan sambutan di acara Muktamar NU ke 35 di Tambakberas Jombang, Kamis (27/8/26). (Dony/JawaPos.com)
JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menyoroti persoalan pemerataan fasilitas pendidikan saat menghadiri Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang, Jawa Timur, Kamis (27/8/2026).
Beliau menyampaikan kabar yang ditunggu sekolah dan pesantren Nahdlatul Ulama. Ia mengakui masih ada lembaga pendidikan NU yang belum mendapatkan layar interaktif dan berjanji segera menuntaskan distribusinya.
Dalam pidatonya, Prabowo secara terbuka meminta maaf karena baru mengetahui masih banyak sekolah dan pesantren di bawah NU yang belum menerima fasilitas layar interaktif.
“Saya mau minta maaf kepada Nahdlatul Ulama, saya baru tahu bahwa layar interaktif panel banyak sekolah-sekolah pesantren NU yang belum menerima,” kata Prabowo.
Ia menjelaskan, persoalan tersebut berkaitan dengan pembagian kewenangan pengelolaan lembaga pendidikan antara kementerian.
Menurut Prabowo, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menangani sekolah negeri, sementara lembaga pendidikan di bawah NU berada dalam lingkup Kementerian Agama.
Karena itu, ia menegaskan keterlambatan tersebut bukan berarti sekolah NU tidak mendapatkan fasilitas yang sama. Prabowo bahkan menjanjikan distribusi layar interaktif untuk sekolah-sekolah NU segera dilakukan.
“Tahun ini sekolah-sekolah negeri semuanya akan menerima tambahan tiga. Tapi NU segera akan menerima langsung empat,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu poin penting dalam pidato Prabowo di hadapan keluarga besar NU. Presiden menegaskan bahwa pemerintah ingin memperkuat sekaligus memberdayakan NU, termasuk pesantren dan lembaga pendidikannya.
Bagi pemerintah, pemerataan fasilitas pendidikan menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang!
Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar
Prediksi Skor Bodo/Glimt vs NEC Nijmegen di Kualifikasi Liga Champions: Tuan Rumah Menang!
Prediksi Skor LASK Linz vs Celtic di Kualifikasi Liga Champions: Kans Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Sabah vs Hapoel Be'er Sheva di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027
Prediksi Skor Rapid Vienna vs Hearts: Tuan Rumah Terancam Tumbang di Liga Konferensi Eropa
Prediksi Skor Viking FK vs Dinamo Zagreb: Purgeri Diprediksi Menang Tipis di Norwegia!
Prediksi Skor AEK Athens vs Levski Sofia di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Tuan Rumah Menang!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa