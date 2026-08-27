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Novia Herawati
Kamis, 27 Agustus 2026 | 17.38 WIB

Pembukaan Muktamar ke-35 NU Dimajukan Jadi Pukul 15.00 WIB, Presiden Prabowo Tetap Hadir?

Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas yang menjadi lokasi pelaksanaan Muktamar ke-35 NU. (Anggi Fridianto/ Jawa Pos Radar Jombang) - Image

Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas yang menjadi lokasi pelaksanaan Muktamar ke-35 NU. (Anggi Fridianto/ Jawa Pos Radar Jombang)

JawaPos.com - Pembukaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Kabupaten Jombang, Jawa Timur mengalami perubahan jadwal.

Agenda akbar ini semua dijadwalkan pada Kamis (27/8) pukul 20.00 WIB. Namun pada h-1, Ketua Panitia Lokal Muktamar, KH Abdurrozaq Sholeh alias Gus Rozaq menyampaikan pembukaan dimajukan menjadi pukul 15.00 WIB.

”Jadi info terbaru, pembukaan Muktamar dilaksanakan Kamis, 27 Agustus 2026 jam 15.00 WIB. Semua peserta wajib hadir jam 12.00 siang di lokasi pembukaan,” ucapnya dikutip dari Radar Jombang (Jawa Pos Group), Kamis (27/8).

Lantas, apakah Presiden RI Prabowo Subianto tetap hadir untuk membuka Muktamar ke-35 NU, setelah adanya perubahan jadwal tersebut?

Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sekaligus Ketua Organizing Committee (OC) Muktamar ke-35 NU, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyebut panitia telah mengundang Presiden Prabowo secara resmi.

Panitia berharap Presiden Prabowo dapat hadir sekaligus membuka langsung Muktamar ke-35 NU. Koordinasi dengan protokol Istana juga telah dilakukan untuk mempersiapkan agenda tersebut.

”Mudah-mudahan beliau ada waktu bisa membuka secara langsung, insyaAllah. Kita sudah mengundang secara resmi dan berkoordinasi dengan protokol Istana. Mudah-mudahan sesuai harapan kita," ucap Gus Ipul.

Di sisi lain, panitia terus mematangkan persiapan pelaksanaan Muktamar. Infrastruktur utama telah rampung dan perhatian kini diarahkan pada kesiapan pelayanan bagi para peserta Muktamar.

Gus Ipul menyampaikan, petugas yang akan melayani peserta telah mengikuti bimbingan teknis (bimtek). Panitia juga mulai melakukan simulasi pelayanan guna memastikan seluruh rangkaian berjalan sesuai skenario.

Jumlah sumber daya manusia yang disiapkan untuk mendukung pelayanan peserta juga cukup besar. Mereka telah mendapatkan pembekalan melalui bimtek agar mampu memberikan pelayanan terbaik selama rangkaian Muktamar.

Editor: Bintang Pradewo
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