Prabowo Sebut El Nino Tahun Ini Sangat Kuat, Karhutla Ditargetkan Tuntas Dua Pekan

Ilustrasi El Nino dan La Nina pada peta globe (Sumber foto : neefusa.org)
JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menyoroti fenomena El Nino yang terjadi di berbagai negara tahun ini. Menurutnya, El Nino kali ini diperkirakan menjadi salah satu yang paling kuat.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam acara peresmian groundbreaking Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 GWp di Monumen Operasi Lintas Laut Jawa Bali, Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa (25/8).
"Tahun ini dunia mengalami apa yang disebut El Nino dan El Nino ini cukup kuat tahun ini, salah satu yang terkuat diramalkan," kata Prabowo.
Prabowo turut menyinggung sejumlah kunjungan kerjanya ke wilayah yang terdampak fenomena El Nino, termasuk daerah yang mengalami kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Dari hasil pemantauan langsung tersebut, Prabowo menyampaikan bahwa penanganan karhutla mulai menunjukkan perkembangan positif.
"Tentunya kita harus lebih waspada menghadapi kerawanan-kerawanan yang ada. Kita bersyukur saya sudah keliling ke beberapa tempat saya cek sendiri, syukur alhamdulillah semua unsur pemerintah daerah, K/L, TNI, Polri, BNPB, lingkungan hidup, kehutanan, semua bekerja secara efektif sekarang saya kira sudah mulai teratasi, termitigasi," ucap Prabowo.
Kepala Negara menargetkan penanganan karhutla yang mengancam berbagai wilayah di Indonesia dapat segera dituntaskan dalam waktu 1-2 pekan.
"Di semua tempat saya harap 1-2 minggu sudah selesai semua," jelasnya.
Dalam mempercepat penanganan karhutla, pemerintah telah mengerahkan berbagai sumber daya, mulai dari armada udara, peralatan pemadam, hingga personel di sejumlah lokasi terdampak.
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Jawa Pos
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