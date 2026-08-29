Danantara bakal Setor Rp 120 Triliun Dividen BUMN ke Negara, Purbaya: Sudah Diputuskan Presiden

Danantara bakal Setor Rp 120 Triliun Dividen BUMN ke Negara. (Salman Toyibi/Jawa Pos)
JawaPos.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara akan menyetorkan sebagian keuntungannya, dengan nilai Rp 120 triliun, untuk penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026.
“Sekitar Rp 120 triliun untuk tahun ini. Itu yang diputuskan oleh Presiden (Prabowo Subianto),” kata Purbaya kepada wartawan di kantornya, Jumat.
Menurut Purbaya, dana itu nantinya akan masuk ke pos Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.
Sebagai catatan, dividen perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mulanya masuk ke pos PNBP Kekayaan Negara Dipisahkan (KND), sebelum dialihkan ke Danantara sebagaimana amandemen BUMN pada tahun lalu.
Bendahara negara menjelaskan setoran dividen BUMN sebelum masuk ke Danantara tercatat sekitar Rp 90 triliun per tahunnya, sehingga ia menerima dengan positif pengalihan sebagian keuntungan Danantara untuk APBN tahun ini.
Hal itu, kata dia, menunjukkan bahwa kinerja BUMN bergerak lebih positif.
“Kalau tahun-tahun sebelumnya cuma dapat Rp 90 triliun dari dividen. Kalau jadi Rp 120 triliun kan bagus, meningkat. Malah pemerintah nggak rugi, pendapatan malah nambah. Saya harap ke depan untungnya lebih besar lagi,” ujar Purbaya.
Dengan setoran itu, lanjut Menkeu, pergerakan defisit APBN akan terdampak positif.
Untuk tahun ini, pemerintah memproyeksikan defisit APBN melebar dari Rp 689,1 triliun atau 2,68 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi Rp 734,3 triliun atau 2,85 persen terhadap PDB.
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