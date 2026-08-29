Logo JawaPos
HomeEkonomi
Author avatar - Image
Antara
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 07.21 WIB

Danantara bakal Setor Rp 120 Triliun Dividen BUMN ke Negara, Purbaya: Sudah Diputuskan Presiden

Danantara bakal Setor Rp 120 Triliun Dividen BUMN ke Negara. (Salman Toyibi/Jawa Pos) - Image

Danantara bakal Setor Rp 120 Triliun Dividen BUMN ke Negara. (Salman Toyibi/Jawa Pos)

JawaPos.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara akan menyetorkan sebagian keuntungannya, dengan nilai Rp 120 triliun, untuk penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026.

“Sekitar Rp 120 triliun untuk tahun ini. Itu yang diputuskan oleh Presiden (Prabowo Subianto),” kata Purbaya kepada wartawan di kantornya, Jumat.

Menurut Purbaya, dana itu nantinya akan masuk ke pos Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Sebagai catatan, dividen perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mulanya masuk ke pos PNBP Kekayaan Negara Dipisahkan (KND), sebelum dialihkan ke Danantara sebagaimana amandemen BUMN pada tahun lalu.

Bendahara negara menjelaskan setoran dividen BUMN sebelum masuk ke Danantara tercatat sekitar Rp 90 triliun per tahunnya, sehingga ia menerima dengan positif pengalihan sebagian keuntungan Danantara untuk APBN tahun ini.

Hal itu, kata dia, menunjukkan bahwa kinerja BUMN bergerak lebih positif.

“Kalau tahun-tahun sebelumnya cuma dapat Rp 90 triliun dari dividen. Kalau jadi Rp 120 triliun kan bagus, meningkat. Malah pemerintah nggak rugi, pendapatan malah nambah. Saya harap ke depan untungnya lebih besar lagi,” ujar Purbaya.

Dengan setoran itu, lanjut Menkeu, pergerakan defisit APBN akan terdampak positif.

Untuk tahun ini, pemerintah memproyeksikan defisit APBN melebar dari Rp 689,1 triliun atau 2,68 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi Rp 734,3 triliun atau 2,85 persen terhadap PDB.

Editor: Estu Suryowati
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Purbaya: 2,4 Juta Lapangan Kerja akan Tercipta saat Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen - Image
Ekonomi

Purbaya: 2,4 Juta Lapangan Kerja akan Tercipta saat Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 07.12 WIB

Potensi Penerimaan Rp 5 Triliun, Purbaya Kejar 40 Perusahaan Baja Penuhi Kewajiban Perpajakan - Image
Ekonomi

Potensi Penerimaan Rp 5 Triliun, Purbaya Kejar 40 Perusahaan Baja Penuhi Kewajiban Perpajakan

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 07.09 WIB

Dividen Danantara Tembus Rp 120 Triliun, Menkeu Purbaya: Fiskal Diuntungkan - Image
Finance

Dividen Danantara Tembus Rp 120 Triliun, Menkeu Purbaya: Fiskal Diuntungkan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22.45 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin! - Image
1

Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin!

2

Prediksi Skor Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol 2026/2027: Sengit, Berakhir Imbang?

3

Desta Resmi Hengkang dari Vindes, Perusahaan Berjalan Bersama Vincent Rompies

4

Prediksi Skor Deportivo Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol: Babazorros Bisa Buat Kejutan

5

Prediksi Skor Celta Vigo vs Osasuna di Liga Spanyol 2026/2027: Los Celestes Bakal Raih 3 Poin!

6

Kronologi Kericuhan di Pejompongan yang Tewaskan Lansia dan Bikin Pelajar Babak Belur

7

Prediksi Skor Fulham vs AFC Wimbledon di EFL Cup 2026/2027: Misi Bangkit The Cottagers

8

Tak Terbukti Terima Uang dan Perkaya Diri Sendiri, Eks Kabaranahan Kemhan Tetap Dihukum 2,5 Tahun

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

Prediksi Skor CSKA Sofia vs OFI Crete di Kualifikasi Liga Europa 2026/2027: Kans Lolos O Ómilos!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore