Viral Pejabat BNPB Wawancara Bencana NTT dari Kafe, Begini Fakta Sebenarnya

JawaPos.com - Sebuah video wawancara pejabat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di salah satu stasiun televisi swasta menjadi sorotan di media sosial. Dalam video tersebut, pejabat BNPB tampak memberikan wawancara secara daring dari sebuah rumah makan.

Video yang beredar pada Selasa (25/8) itu kemudian memunculkan beragam spekulasi dari warganet. Sejumlah pengguna media sosial mempertanyakan keberadaan pejabat BNPB tersebut yang dinilai tidak berada di lokasi terdampak gempa Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengakui bahwa sosok dalam video tersebut adalah dirinya.

Berton menjelaskan, wawancara itu berlangsung pada Kamis (20/8) sekitar pukul 20.00 WIB. Saat itu, dirinya berada di sebuah rumah makan yang lokasinya berada di sekitar Bandara Internasional Komodo, Labuan Bajo.

"Kami memahami adanya video yang beredar dan persepsi yang kemudian muncul di media sosial. Namun perlu kami luruskan konteksnya. Pada saat video tersebut dilakukan, pejabat BNPB yang bersangkutan sedang menjalankan tugas komunikasi publik, yaitu memberikan wawancara secara langsung kepada salah satu televisi swasta nasional mengenai perkembangan penanganan gempa NTT. Kegiatan tersebut dilakukan pada malam hari, di luar jam kerja kantor," kata Berton kepada wartawan, Rabu (26/8).

Menurut Berton, lokasi rumah makan tersebut hanya berjarak sekitar 10 langkah dari Bandara Labuan Bajo. Ia menegaskan, Labuan Bajo memiliki peran penting dalam mendukung operasi penanganan gempa di wilayah NTT.

"Kita perlu melihat konteks lokasi tersebut. Labuan Bajo pada saat itu bukan sekadar tempat persinggahan, tetapi merupakan salah satu simpul penting operasi BNPB, termasuk penerimaan dan distribusi logistik untuk wilayah Flores bagian barat," ujarnya.

Ia menambahkan, keberadaan personel BNPB di suatu lokasi tidak serta-merta menunjukkan bahwa yang bersangkutan sedang tidak menjalankan tugas.

"Jadi, keberadaan seseorang di tempat tersebut tidak dapat langsung diartikan bahwa yang bersangkutan sedang tidak bekerja atau tidak berada dalam rangkaian operasi penanganan bencana," ucapnya.