Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Muhammad Ridwan
Rabu, 26 Agustus 2026 | 14.39 WIB

Viral Pejabat BNPB Wawancara Bencana NTT dari Kafe, Begini Fakta Sebenarnya

Sebuah video wawancara pejabat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di salah satu stasiun televisi swasta menjadi sorotan di media sosial. (Instagram) - Image

Sebuah video wawancara pejabat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di salah satu stasiun televisi swasta menjadi sorotan di media sosial. (Instagram)

JawaPos.com - Sebuah video wawancara pejabat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di salah satu stasiun televisi swasta menjadi sorotan di media sosial. Dalam video tersebut, pejabat BNPB tampak memberikan wawancara secara daring dari sebuah rumah makan.

Video yang beredar pada Selasa (25/8) itu kemudian memunculkan beragam spekulasi dari warganet. Sejumlah pengguna media sosial mempertanyakan keberadaan pejabat BNPB tersebut yang dinilai tidak berada di lokasi terdampak gempa Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengakui bahwa sosok dalam video tersebut adalah dirinya.

Berton menjelaskan, wawancara itu berlangsung pada Kamis (20/8) sekitar pukul 20.00 WIB. Saat itu, dirinya berada di sebuah rumah makan yang lokasinya berada di sekitar Bandara Internasional Komodo, Labuan Bajo.

"Kami memahami adanya video yang beredar dan persepsi yang kemudian muncul di media sosial. Namun perlu kami luruskan konteksnya. Pada saat video tersebut dilakukan, pejabat BNPB yang bersangkutan sedang menjalankan tugas komunikasi publik, yaitu memberikan wawancara secara langsung kepada salah satu televisi swasta nasional mengenai perkembangan penanganan gempa NTT. Kegiatan tersebut dilakukan pada malam hari, di luar jam kerja kantor," kata Berton kepada wartawan, Rabu (26/8).

Menurut Berton, lokasi rumah makan tersebut hanya berjarak sekitar 10 langkah dari Bandara Labuan Bajo. Ia menegaskan, Labuan Bajo memiliki peran penting dalam mendukung operasi penanganan gempa di wilayah NTT.

"Kita perlu melihat konteks lokasi tersebut. Labuan Bajo pada saat itu bukan sekadar tempat persinggahan, tetapi merupakan salah satu simpul penting operasi BNPB, termasuk penerimaan dan distribusi logistik untuk wilayah Flores bagian barat," ujarnya.

Ia menambahkan, keberadaan personel BNPB di suatu lokasi tidak serta-merta menunjukkan bahwa yang bersangkutan sedang tidak menjalankan tugas.

"Jadi, keberadaan seseorang di tempat tersebut tidak dapat langsung diartikan bahwa yang bersangkutan sedang tidak bekerja atau tidak berada dalam rangkaian operasi penanganan bencana," ucapnya.

Berton menegaskan, penanganan bencana bersifat berkelanjutan dan tidak terbatas pada jam kerja. Selama masa tanggap darurat, personel BNPB tetap menjalankan berbagai tugas, mulai dari koordinasi, pemantauan perkembangan situasi, pengolahan data hingga penyampaian informasi kepada masyarakat.

Editor: Bintang Pradewo
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Menkeu Siap Cairkan Anggaran Karhutla Sumatera-Kalimantan: Asal Jangan Di-Markup! - Image
Ekonomi

Menkeu Siap Cairkan Anggaran Karhutla Sumatera-Kalimantan: Asal Jangan Di-Markup!

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02.41 WIB

2,2 Ton Rendang Bantuan dari Sumbar untuk Korban Gempa Tiba di NTT, BNPB Langsung Distribusikan - Image
Berita Daerah

2,2 Ton Rendang Bantuan dari Sumbar untuk Korban Gempa Tiba di NTT, BNPB Langsung Distribusikan

Rabu, 26 Agustus 2026 | 17.45 WIB

Viral Terjadi Perdebatan, Pemkab Manggarai Timur Bantah BNPB Intervensi Penyaluran Bantuan Gempa - Image
Berita Daerah

Viral Terjadi Perdebatan, Pemkab Manggarai Timur Bantah BNPB Intervensi Penyaluran Bantuan Gempa

Rabu, 26 Agustus 2026 | 05.15 WIB

Terpopuler

Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar - Image
1

Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar

2

Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang!

3

Prediksi Skor Malaga vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Super Depor Bisa Curi Poin

4

Prediksi Skor Bodo/Glimt vs NEC Nijmegen di Kualifikasi Liga Champions: Tuan Rumah Menang!

5

Prediksi Skor Sabah vs Hapoel Be'er Sheva di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027

6

Prediksi Skor LASK Linz vs Celtic di Kualifikasi Liga Champions: Kans Berakhir Imbang!

7

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

8

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

9

Prediksi Skor Getafe vs Racing Santander di Liga Spanyol 2026/2027: Azulones Rawan Kecolongan!

10

Prediksi Skor Bologna vs Lazio di Liga Italia 2026/2027: Misi Sulit Gattuso Bersama Biancocelesti

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore