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Sabik Aji Taufan
Jumat, 28 Agustus 2026 | 01.22 WIB

BNPB Usul Setiap Daerah Punya Gudang Bencana, Stok Logistik Butuh Rp 5-10 Miliar

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto. (Istimewa) - Image

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto. (Istimewa)

JawaPos.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengusulkan pembangunan gudang logistik bencana di setiap kabupaten dan kota. Gudang ini diperuntukan saat bencana melanda.

Usulan ini disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Koordinasi Penanganan Dampak Gempa Bumi di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Suharyanto mengatakan, banyak gudang logistik milik BPBD di daerah dalam kondisi kosong. Akibatnya saat bencana melanda penyaluran bantuan menjadi tertunda.

"Ketika terjadi gempa kemarin, daerah itu tidak bisa berbuat banyak karena gudang-gudang logistik BPBD kosong," ujarnya, Kamis (27/8).

BPBD diharapkan memiliki buffer stock logistik dasar seperti sembako, selimut, tenda, dan matras. Bantuan ini bisa disalurkan lebih awal sebelum logistik dari pemerintah pusat tiba.

Suharyanto memperkirakan kebutuhan stok logistik dasar per daerah berkisar antara Rp 5 miliar hingga Rp 10 miliar.

"Kami sarankan ke depan masing-masing kabupaten/kota punya logistik, buffer stok siap. Sehingga ketika ada bencana, bisa memberikan bantuan awal kepada masyarakat," imbuhnya.

Suharyanto menjelaskan, dalam kondisi tertentu pengiriman bantuan ke lokasi bencana bisa memakan waktu lebih dari 24 jam. Terlebih bila akses ke lokasi terputus atau lokasi bencana berada di daerah terpencil.

"Itu yang mengakibatkan masyarakat teriak-teriak belum dapat bantuan. Padahal bantuannya sedang dalam perjalanan," jelasnya.

Editor: Sabik Aji Taufan
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