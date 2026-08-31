BNPB Sesuaikan Aturan Penetapan Status Bencana Nasional, Ikuti Putusan MK

Korban gempa bumi di Flores, Nagekeo, NTT saat berkumpul untuk menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto, Rabu (26/8). (Instagram Melkilakalena)
JawaPos.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan bakal menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), terkait status bencana nasional.
Nantinya, aturan terkait penetapan status bencana nasional akan disesuaikan dengan putusan MK.
Melalui putusan bernomor 261/PUU-XXIII/2025, (MK) mengubah aturan penetapan status bencana nasional.
Dalam putusan yang dibacakan pada Jumat (28/8), MK menyatakan bahwa status bencana nasional yang semula hanya bisa ditetapkan setelah 5 indikator terpenuhi, diubah menjadi sekurang-kurangnya 3 indikator terpenuhi dengan indikator utama jumlah korban.
Ada pun 5 indikator yang dimaksud adalah jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan sarana dan prasarana, luas wilayah yang terkena bencana, serta dampak sosial dan ekonomi.
Dalam aturan sebelumnya, Kelima indikator itu dipahami harus terpenuhi seluruhnya.
Melalui putusannya, MK menyatakan kelima indikator itu tidak harus terpenuhi semua.
Khusus untuk status bencana nasional, sekurang-kurangnya 3 dari 5 indikator tersebut harus terpenuhi.
Jumlah korban wajib menjadi indikator utama dalam penetapan status bencana nasional.
”Penetapan status bencana adalah keputusan penting negara. Karena itu keputusan tersebut harus berdiri di atas data yang akurat dan kondisi nyata di lapangan,” Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan dalam keterangan resmi, dikutip Senin (31/8).
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Jawa Pos
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