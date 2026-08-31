BNPB Sesuaikan Aturan Penetapan Status Bencana Nasional, Ikuti Putusan MK

JawaPos.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan bakal menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), terkait status bencana nasional.

Nantinya, aturan terkait penetapan status bencana nasional akan disesuaikan dengan putusan MK.

Melalui putusan bernomor 261/PUU-XXIII/2025, (MK) mengubah aturan penetapan status bencana nasional.

Dalam putusan yang dibacakan pada Jumat (28/8), MK menyatakan bahwa status bencana nasional yang semula hanya bisa ditetapkan setelah 5 indikator terpenuhi, diubah menjadi sekurang-kurangnya 3 indikator terpenuhi dengan indikator utama jumlah korban.

Ada pun 5 indikator yang dimaksud adalah jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan sarana dan prasarana, luas wilayah yang terkena bencana, serta dampak sosial dan ekonomi.

Dalam aturan sebelumnya, Kelima indikator itu dipahami harus terpenuhi seluruhnya.

Melalui putusannya, MK menyatakan kelima indikator itu tidak harus terpenuhi semua.

Khusus untuk status bencana nasional, sekurang-kurangnya 3 dari 5 indikator tersebut harus terpenuhi.

Jumlah korban wajib menjadi indikator utama dalam penetapan status bencana nasional.