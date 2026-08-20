Kewarganegaraan Ganda Dinilai Diskriminatif Jika Terbatas untuk yang Berprestasi

JawaPos.com - Wacana pemberian kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi talenta tertentu dinilai berpotensi diskriminatif jika tak turut memprioritaskan anak hasil perkawinan campuran dan Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki hubungan darah dengan Indonesia.

Ketua Umum Masyarakat Perkawinan Campuran (PerCa) Indonesia Rulita Anggraini mengatakan, apabila kewarganegaraan ganda mulai dibuka dalam revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, anak-anak dari perkawinan campuran semestinya menjadi salah satu subjek hukum utama.

"Jangan juga itu dibuka untuk orang yang tertentu, sementara ini anak yang harusnya punya hak utama malah enggak dikasih, diskriminatif," kata Rulita kepada wartawan, Kamis (20/8).

Ia menerangkan, Indonesia memiliki asas ius sanguinis dalam aturan kewarganegaraan, yakni penentuan kewarganegaraan berdasarkan keturunan atau pertalian darah.

Karena itu, anak yang memiliki darah Indonesia semestinya mendapat perhatian utama ketika pemerintah membuka kembali opsi kewarganegaraan ganda.

"Jadi yang subjek hukumnya ya yang ius sanguinis dulu dong. Masa tiba-tiba orang asing enggak ada hubungannya malah bisa, anak kita malah enggak bisa," ucapnya.

Rulita menegaskan, PerCa Indonesia tidak menuntut agar kewarganegaraan ganda diberlakukan secara penuh. Pihaknya menyatakan akan mengikuti ketentuan hukum apabila pemerintah tetap mempertahankan prinsip kewarganegaraan tunggal atau kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak hasil perkawinan campuran.