Kamu Dapat Mengikuti 7 Perilaku Harian Ini? Anda Akan Selalu Merasa Lebih Berprestasi Menurut Psikologi

JawaPos.com - Perasaan “berprestasi” tidak selalu datang dari pencapaian besar seperti promosi jabatan, kelulusan, atau keberhasilan finansial.

Dalam psikologi, rasa pencapaian justru lebih sering dibangun dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten setiap hari. Kebiasaan ini membantu otak mengenali kemajuan, memperkuat motivasi, dan meningkatkan kepuasan hidup secara keseluruhan.

Menariknya, banyak orang merasa tidak cukup berhasil bukan karena mereka gagal, tetapi karena mereka tidak menyadari kemajuan kecil yang sebenarnya terjadi setiap hari.

Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (9/4), jika Anda ingin merasa lebih berprestasi tanpa harus menunggu momen besar, berikut adalah 7 perilaku harian yang terbukti secara psikologis dapat membantu Anda mencapainya.

1. Menetapkan Tujuan Kecil yang Jelas Setiap Hari

Otak manusia menyukai kejelasan. Ketika Anda menetapkan tujuan kecil yang spesifik—misalnya “menyelesaikan 2 halaman laporan” atau “berolahraga 20 menit”—Anda memberi otak target yang dapat dicapai.

Secara psikologis, setiap kali Anda menyelesaikan tugas kecil, otak melepaskan dopamin, yaitu hormon yang berkaitan dengan rasa puas dan motivasi. Ini menciptakan siklus positif: semakin sering Anda menyelesaikan sesuatu, semakin termotivasi Anda untuk melanjutkan.

Kunci: Fokus pada progres, bukan kesempurnaan.

2. Memulai Hari dengan Rutinitas yang Konsisten